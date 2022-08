CURLING: Le Nazionali azzurre si fermano ai quarti di finale nei primi tornei stagionali

Al Torneo Baden Masters, in Svizzera, en plein di vittorie per la squadra maschile prima del k.o. contro i padroni di casa del team Schwaller. Il d.t. Pescia: "Buon inizio, sono soddisfatto"

Prime uscite sul ghiaccio, prime importanti indicazioni per le Nazionali italiane di curling al via della stagione 2022-23. Dopo il breve raduno di metà mese a Cembra, le squadre azzurre si sono cimentate nei giorni scorsi nei primi impegni stagionali: le azzurre a Stirling, in Scozia, per le Euro Super Series, gli uomini invece in Svizzera nel classico Torneo Baden Masters.

Entrambe le formazioni tricolori hanno chiuso la loro corsa ai quarti di finale. Al femminile, l'Italia di Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ha chiuso il proprio girone con tre vittorie e due sconfitte: k.o. all'esordio per 5-3 contro il team norvegese di Marianne Roervik (primo del raggruppamento e finalista del torneo), il team tricolore si è ripreso superando le scozzesi della skip Henderson per 9-6 e, dopo la sconfitta all'extra end per 7-6 contro le svizzere del team Jaeggi, infilando altri due successi contro le scozzesi della skip Blair (5-4) e contro le svedesi del team Wrana (6-5).

Nei quarti di finale la squadra allenata da Violetta Caldart ha lottato cedendo 6-3 contro le svizzere del team Keiser in un match che ha visto le azzurre in vantaggio 3-1 fino al quinto end. Tra sesta e settima ripresa il parziale elvetico di 5 punti ha però ribaltato l'inerzia della gara e il punteggio mettendo la parola fine, di fatto, al percorso tricolore.