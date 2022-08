Trail: Issime è pronta per la nona Scalata al bivacco Cravetto

Tutto pronto per il gran finale del Défi Vertical, che si chiuderà domenica 21 agosto con la Scalata al bivacco Cravetto. La prova di Issime, piccolo borgo della bassa Valle d’Aosta, è giunta alla nona edizione ma per la prima volta farà parte del circuito regionale dedicato alle prove verticali e abbinato al Tour Trail Valle d’Aosta.



C’è attesa per capire chi potrà dare l’assalto ai record. I primati sui 7,3 chilometri (dislivello positivo di 1.480 metri) portano la firma di Nadir Maguet (1 ora 01’07”) e di Christiane Nex (1 ora 19’01”) e sono entrambi stati realizzati nell’edizione 2017. Lo scorso anno a imporsi furono Francesco Nicola in 1 ora 04’57” ed Elisa Arvat in 1 ora 21’22”.



L’organizzazione, affidata alla rinnovata Pro Loco di Issime, non ha previsto le iscrizioni online. Tanti gli interessamenti anche da parte di big della disciplina, ma solo domenica mattina si scoprirà chi sarà in griglia di partenza pronto a lottare per il successo.



La gara partirà alle 8.30, via alle iscrizioni dalle ore 7 nell’area allestita in piazza a Issime. Alle 10 la prova non competitiva dedicata ai bambini. Fino ai 5 anni correranno sul percorso di 500 metri, gli under 9 sull’anello di 1.3 chilometri, gli under 12 saranno impegnati sulla distanza di 2 chilometri (60 metri D+) per arrivare a 3 chilometri, con 150 metri di dislivello positivo, per gli under 15.



Il costo per partecipare al vertical è di 25 euro e include pacco gara, buono pasto e servizio docce all’arrivo, la quota per il mini trail è di 5 euro, comprensiva di buono pasto. Alle 14.30 le premiazioni della Scalata al Bivacco Cravetto, mentre quelle finali del circuito si svolgeranno ad Aosta nel mese di settembre.