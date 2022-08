Trail: Elisa Arvat, prima donna nella Lauretana-Mombardone

Grande prova al femminile per Elisa Arvat, valdostana del Pont Saint Martin, che vince con il PB di 1h23’35, seguita sul podio da Angelica Bernardi seconda in 1h30’39” e Sabrina Venanzio terza in 1h45’40”, quarta giuseppina Feo in 1h47’22” e quinta Elena Ravinetto in 1h47’24”.

Il Climb Runners si aggiudica la gara a squadre, basata sulla somma dei 4 migliori tempi dei corridori di ogni società, mentre l’Atletica Monterosa si è aggiudicata la classifica per la società più numerosa.

Lauretana - Mombarone, la corsa in montagna biellese con partenza dalla Fonte Lauretana di Graglia (Quota 812 metri) al rifugio Mombarone (Quota 2312 metri), 1500 metri di dislivello in 9 km, che è ripartita dopo 2 anni di stop per pandemia, con soddisfazione immensa degli gli organizzatori, la Pro Loco di Graglia Santuario, il Gruppo Alpini ANA di Graglia e la società sportiva Pietro Micca Biella Running, con Raffaela Salmasi della Lauretana e Manuel Rodriguez del Rifugio Mombarone anime e cuori dell’organizzazione.

Forse per la prima volta c’è una vittoria ex-aequo (pari merito) con Enzo Mersi, 12ma vittoria per lui, e Gabriele Gazzetto per la prima volta, amici e compagni di squadra con il Climb Runners che dopo aver corso in coppia gare come l’Alagna-Margherita-Alagna e il Mezzalama Skyrace estivo, decidono di tagliare il traguardo del Rifugio Mombarone insieme in 1h12’18”, con Carlo Torello Viera che completa il podio 3° in 1h15’24”. Completano la top ten Gabriele Nicola 4° in 1h16’47”, Emanuele Coda 5° in 1h18’05”, Erik Benedetto 6° in 1h19’20”, Matte Biolcati 7° in 1h19’54”, Fabrizio Attardi 8° in 1h20’14”, Silvio Balzaretti 9° in 1h20’19” e 10° Simone Cordera in 1h20’36”.

La Lauretana-Mombarone era anche valida quale Campionato Provinciale Ana di Corsa in Montagna, con Matteo Biolcati che si aggiudica il primo posto di questa speciale classifica. (fonte Runningpassion