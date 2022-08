Ciclismo: Bosonin e Blanc grandi protagonisti a Novara e a Varese

Ancora una buona prestazione per Elisa Giangrasso

Nel 12° Gran Premio Martiri di Borgo Ticino (Novara) fallisce in volata il terzo gradino del podio Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion). Al terzo dei nove giri da 9,7 km, va via la fuga a due, che resiste al rientro del gruppo che, nella testa, vede sempre presente il valdostano; la vittoria, dopo 87,300 km, dà ragione a Alberto Antenucci (Alzate Brianza) che ferma il cronometro sulle 2gh 18’00”, alla media di 37,857 km/h, e precede di 3” il compagno di fuga, Thomas Dorighetti (Bustese Olona). A 30” dal vincitore, la volata per il podio; nell’ultimo chilometro, a Blanc cade la catena e gli si sgancia un pedale: nonostante gli inconvenienti conclude al quarto posto, preceduto sulla linea d’arrivo dia Franco Cazzarò (Torrile).

A Quinzano di Sumirago (Varese), la seconda edizione del Trofeo Mario Vavassori e 2° Trofeo Ginelli, riservato ai G6 – maschi e femmine insieme -, su un circuito di 800 metri da percorrere quindici volte. Con oltre 40 concorrenti al via, a imporsi è stato Alex Rey Bramati, davanti a Vittorio La Fata (Castellettese) e Nicolò Maggioni (Costamagna). In 11° posizione assoluta, prima della competizione al femminile, Mélanie Bosonin (Cicli Tessiore).

MountainBike

Si è concluso, venerdì, con un buon 20° posto il Campionato Europeo giovanile di MontainBike di Elisa Giangrasso. Primo e terzo gradino del podio alle Ceche Lucie Grohova (35’45”) e Eva Drhova (36’45”), con piazza d’onore della svedese Elinore Nilsson (36’15”). In 20° posizione Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 40’07”; seconda italiana al traguardo).