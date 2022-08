Tre appuntamenti in poco più di una settimana per i circuiti regionali di trail e vertical

­ ­Mountain Connection, società che ha già organizzato il Vertical Finestra di Cignana, questa volta propone il White Peaks. Due le gare: skyrace di 32 chilometri (2.000 metri dislivello positivo) e trail di 18 chilometri 1.100 metri dislivello positivo). Partenza di entrambe le prove alle ore 9, premiazioni nel pomeriggio dopo il minitrail.

VERTICAL MORGEX

Morgex sta ultimando i preparativi per le due gare vertical in programma la prossima settimana. Si corre in giornate distinte: venerdì 12 agosto sarà dedicato al K1000 serale con partenza alle 21 da Morgex e arrivo all’ostello di Arpy. Domenica 14 agosto il K2000 fino al Bivacco Pascal, dopo 8 chilometri di ascesa.

Questa prova rientra all’interno del calendario Défi Vertical e partirà alle 8.30, in anticipo di 1 ora rispetto al primo programma; una decisione presa per evitare il grande caldo. Obbligo di borraccia per tutti i concorrenti.

Le iscrizioni alle gare di Morgex possono essere effettuate sul sito di Wedosport oppure negli uffici della Pro Loco di Morgex.

Partecipare al K1000 costa 20 euro, 30 per il K2000, mentre chi deciderà di partecipare a entrambe le prove potrà sfruttare il pacchetto “combinata” a 40 euro.

Domani l’ultima prova del Tour Trail Valle d’Aosta

Prossima settimana si corrono i due vertical di Morgex ­ ­