Venticinque tappe di Coppa del mondo previste in Italia per la stagione 2022/23

Saranno ben venticinque le tappe di Coppa del mondo – inserendo anche le gare di sci d’erba e skiroll valevoli per la stagione 2022 – programmate in Italia per la prossima stagione. Lo sci alpino comincerà da Cervinia/Zermatt (prima gara transfrontaliera della storia) con gli uomini che scenderanno in pista nel weekend del 29-30 ottobre e le donne il 5-6 novembre. I ragazzi azzurri potranno confrontarsi poi con le piste della Val Gardena (16-17 dicembre), con il tradizionale slalom notturno di Madonna di Campiglio (22 dicembre) e con i due giorni, all’insegna della velocità, a Bormio (28-29 dicembre). Al femminile previsti un gigante e uno slalom a Sestriere (10-11 dicembre), tre giorni per le donne jet a Cortina (20-21-22 gennaio) e finale con il gigante di Plan de Corones il 24 gennaio.

Ricco anche il calendario italiano di snowboard che vedrà lo snowboardcross a Cervinia (18 dicembre) e Cortina (28 gennaio), mentre lo snowboard alpino farà tappa a Livigno (4-5 dicembre), Carezza (15 dicembre), Cortina (17 dicembre), Piancavallo (11-12 marzo). Mantenuto anche l’appuntamento con il grande biathlon ad Anterselva (19-22 gennaio). Tre le tappe di sci di fondo quest’anno nel bel paese a partire dalla Val di Fiemme (6-8 gennaio), la nuovissima sprint di Milano in City Life (21-22 gennaio) e Dobbiaco (3-5 febbraio). Il consueto opening dello Sci Alpinismo si svolgerà a Pontedilegno/Tonale (16-17 dicembre) e con la tappa della Val Martello programmata tra il 16-19 febbraio. Due le tappe del massimo circuito di freestyle con le gare di skicross in programma tra San Candido (21-22 dicembre) e Alleghe (28-29 dicembre). Non ancora rilasciato il calendario dello slittino su pista naturale, così come quello dello sci velocità.

Spazio anche alla Coppa del mondo di skiroll e sci d’erba, che vivranno il momento clou della stagione proprio sul territorio italiano. Lo sci d’erba a Sauris (9-11 settembre) – preceduta dalle gare di Cortina (3-4 settembre) – mentre per lo skiroll da segnarsi sul calendario, sempre dal 9 all’11 settembre, la tappa tra Rieti ed Amatrice.

Sci Alpino

Uomini

29-30 ottobre – DH Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

16-17 dicembre – SG/DH Val Gardena

18-19 dicembre – GS Alta Badia

22 dicembre – SL Madonna di Campiglio

28-29 dicembre – DH/SG Bormio

Donne

5-6 novembre – DH Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

10-11 dicembre – GS/SL Sestriere

20-22 gennaio – SG/DH Cortina

24 gennaio – GS Plan de Corones

Snowboard

3-4 dicembre – PGS/PSL maschile e femminile Livigno

15 dicembre – PGS maschile e femminile Carezza

17 dicembre – PGS maschile e femminile Cortina

18 dicembre – SBX maschile e femminile Cervinia

28 gennaio – SBX maschile e femminile Cortina

11-12 marzo – PSL maschile, femminile e team Piancavallo

Biathlon

19-22 gennaio – Anterselva

Sci di fondo

06-08 gennaio – Val di Fiemme

21-22 gennaio – Milano

03-05 febbraio – Dobbiaco

Sci alpinismo

16-17 dicembre – Pontedilegno/Tonale

16-19 febbraio – Val Martello

Freestyle

21-22 dicembre – SX maschile e femminile San Candido/Innichen

28-29 dicembre – SX maschile e femminile Alleghe

Sci d’erba

3-4 settembre – Cortina d’Ampezzo

9-11 settembre – Sauris

Skiroll

9-11 settembre – Rieti/Amatrice