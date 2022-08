Sport invernali: Marco Moss riconfermato alla presidenza del Comitato Asiva

Lungo pomeriggio, oggi, all’Auditorium di Morgex, dove le società valdostane degli sport invernali hanno eletto il nuovo presidente e il Consiglio direttivo del Comitato Asiva per il quadriennio olimpico 2022/2026. A seguire le premiazioni degli atleti che maggiormente si sono distinti nei quattro anni precedenti, dalle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, in Corea, a quelle di Beijing 2022, in Cina.

Candidato unico alla presidenza dell’Associazione valdostana, il presidente uscente Marco Mosso, confermato alla guida del Comitato Asiva con 5786 voti (78,35”).

Decisamente rinnovata la composizione del Consiglio direttivo; sette i ‘laici’: Jacques Fosson (4312 voti); Arturo Laurent (4046); Michel Brunod (3486); Roberto Greco (3115); Manuel Carrozza (2429); Alex Besenval (2226); Ettore Mosca Barberis (2086).

Non sono stati eletti Roberta Zoccarato (1715); Manuel Favre (1162); Davide Priod (567).

Nei consiglieri Atleti – dov’è contemplata la parità di genere, la riconferma di Micol Murachelli (324 voti), che sarà affiancata da Matteo Cortinovis (590); non eletto Manuel Sorarù (386).

Nei ‘tecnici’ unico candidato Vittorio Alliod (192 voti).