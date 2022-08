Bocce: A Saint Vincent successo della Brb

Nel tradizionale appuntamento nazionale di propaganda organizzato dalla valdostana Saint Vincent, ha posto la firma la Brb con la quadretta composta da Daniele Grosso, Simone Nari, Carlo Ballabene, Alberto Cavagnaro. In un contesto di 35 formazioni dirette dall'arbitro Paolo Ciancamerla, il team in rosso ha fermato in finale La Perosina di Francesco Feruglio, Luca Melignano, Francesco Rossetti, Simone Mana, con il punteggio di 13-6.

Si sono arrese in semifinale Piatto Sport (Parena G., Ponzo D., Longo A., Negrini A.), battuta 13-5 dalla Brb, e Le Carreau (Grange L., Doria R., Ariaudo S., Collet A.), sconfitta 13-9 dalla Perosina. Fermate nei quarti di finale Mondovì (Bertolusso F., Parise P., Gasco F., Ghiglione G.), Pozzo Strada (Franco C., Strocco G., Luciano P., Ariello D.), La Boccia Carcare (Torrelo C., Bonifacino A., Rossi R., Blangero L.), Brb (Deregibus F., Ferrero E., Grattapaglia L., Maina G.).

Nella foto le due finaliste Brb e La Perosina