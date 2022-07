Corsa in montagna: Valdostani in gara per selezione mondiali

Dopo la vittoria centrata nel primo impegno tricolore, sono attesi per un'altra prova al vertice i big valdostani della specialità: Xavier Chevrier e Axelle Vicari.

Xavier Chevrier (foto in basso), 32enne ora residente a Fénis, tesserato per l’Atletica Valli Bergamasche Leffe, viene dalla vittoria di inizio giugno nella prima prova dei tricolori e, più recentemente, ha centrato il titolo europeo a squadre e la quinta posizione individuale.

L’altra top runner valdostana è certamente la 19enne Axelle Vicari, quest’anno in prestito alla Sisport Torino e protagonista di una stagione in grande spolvero, pluri medagliata agli ultimi europei di corsa in montagna di Las Palmas, ma anche capace di aggiudicarsi la medaglia d’oro nei nazionali su pista di Rieti nella prova dei 5000 metri juniores. Il talento di Valsavarenche a inizio giugno ha vinto la prima prova tricolore (Up&Down) e ora, nella sola salita, ha i numeri per confermarsi ad altissimo livello.

Oltre a loro una decina di valdostani in rappresentanza di tre club del territorio, la Cogne con una rappresentante, Federica Barailler, così come l’Atl Monterosa, che schiera Stefano Baronio; cinque sono invece i tesserati dell’APD Pont St Martin che vede iscritti: Luisa Rocchia, Simone Dalle, Joseph Philippot, Silvio Enrico, Ilario Vection. A completamento tra gli iscritti figura la presenza di un altro podista di alto livello, Massimo Farcoz, classe 1992 di Etroubles, tesserato per l’US Malonno.

Questo impegno, oltre a consegnare i titoli tricolori 2022 di corsa in montagna, individuali e di società, figura quale selezione per i campionati mondiali, sempre di corsa in montagna, in programma a inizio novembre in Thailandia.

Iscritti valdostani

Juniores Donne

Federica Barailler (Atl Cogne), Axelle Vicari (Sisport To)

Juniores Uomini

Stefano Baronio (Atl Monterosa), Simone Dalle (APD Pont St Martin), Joseph Phlippot (APD Pont St Martin)

Senior Donne

Luisa Rocchia (APD Pont St Martin)

Senior Uomini

Silvio Enrico (APD Pont St Martin), llario Vection (APD Pont St Martin), Xavier Chevrier (Atl ValliBergamasche), Massimo Farcoz (Malonno)