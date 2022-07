Trail: Sabato e domenica si gareggia nel cuore del Monte Bianco

Sabato 30 e domenica 31 luglio si correrà per la settima volta sui sentieri che portano nel cuore della catena del Monte Bianco. Il circuito Défi Vertical, dopo una lunga pausa, riparte con il Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc che si preannuncia ancora una volta spettacolare e pronto a regalare immagini suggestive.



Sabato sarà il giorno della doppia sfida verticale. Alle 7, da Dolonne, la partenza del VK2000, la gara più attesa che arriverà fino a Punta Helbronner dopo aver superato 2.000 metri di dislivello positivo spalmati sulla distanza di 11 chilometri. I due record sono della francese Axelle Mollaret (2 ore 01’11”) e di Nadir Maguet (1 ora 40’59”).



Alle 7.30, sempre da Dolonne, via al K1000 che si fermerà invece ai 2.173 metri del Rifugio Pavillon. Nel pomeriggio, nella zona del Pavillon, il Kkids dedicato ai giovani dai 6 ai 16 anni. L’organizzazione ha previsto prove non competitive su più distanze, in base all’età.



Domenica, alle 5, scatterà invece la seconda edizione del Trail del Battaglione: 60 chilometri con 4.600 metri di dislivello positivo.



Il VK2000 sarà la quarta delle sei prove inserite nel calendario del Défi Vertical. Gli ultimi due appuntamenti del circuito sono previsti nel mese di agosto: il 14 si gareggerà a Morgex nel Vertikal 2000, il 21 a Issime nella Scalata al Bivacco Cravetto.



Le iscrizioni alle gare di Courmayeur sono ancora aperte sul sito di Wedosport. Chiuderanno per tutti alla mezzanotte del 27 luglio.