Biathlon: Terzo raduno collegiale per la squadra juniores-giovani a Bionaz

Il direttore tecnico Klaus Hollrigl ha scelto la località valdostana di Bionaz, per il terzo raduno collegiale delle squadre maschili e femminili juniores-giovani di biathlon. I ragazzi e le ragazze azzurre si alleneranno per una settimana, da lunedì 25 luglio a lunedì 1 agosto, per preprare al meglio la nuova stagione agonistica.

Le ragazze vedranno la presenza di Gaia Brunetto, Astrdi Plosch, le sorelle Sara e Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi.

Tra gli uomini, convocati Marco Varale, Nicolò Betemps, Elia Zeni, Christoph Pircher e Felix Ratschiller. Lo staff tecnico che seguirà gli azzurrini durante tuta la settimana sarà composto da Francesco Semenzato, Samantha Plafoni, Saverio Zini, Pietro Dutto e Aline Noro.