Trail: Nadir Maguet si impone per la categoria Uomini e Chiara Giovando batte il record Donne

Nadir Maguet per il team La Sportiva vince, come da pronostico, la Aosta Becca di Nona (13km, 2500m+) con 1h54’01’’. Non cade il suo record di 1h50’ fatto registrare nel 2018, ma la soddisfazione è grande soprattutto in una settimana caratterizzata dall’exploit sul Piz Bernina. Nella categoria donne la prima posizione va a Chiara Giovando (Team Atletica Monterosa) con 2h19’01’’, battendo il record detenuto dalla elvetica Maya Chollet di 2h22’30” del 2018.

Dietro al “Mago”, Massimo Farcoz (U.S. Malonno – Cimalp) con 1h58’35’’ e Dennis Brunod (Team Crazy/Nortec) con 2h03’18’’. Per le donne dietro alla piemontese Giovando (già campionessa nel 2016) si sono piazzate Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) con 2h34’23’’ e Francesca Travi con 2h38’27’’.



Per l’Aosta Comboé vittorie di Sébastien Guichardaz in campo maschile e di Gloriana Pellissier in campo femminile.





La vertical running “only up” Aosta – Becca di Nona, partita alle ore 8.30 di domenica 17 luglio 2022 dal centro di Aosta (Piazza Chanoux), ha visto circa 600 atleti ai blocchi di partenza. Il percorso che prevede corsa in salita in ambiente montano è una gara che oltre all’impegno sportivo porta in aggiunta i valori di riscoperta del territorio e di promozione turistica. Il percorso, infatti, attraversa tutto il territorio del Comune di Charvensod snodandosi su paesaggi variegati, dalla piana di Pont- Suaz ai pascoli del Capoluogo e delle frazioni alte, per raggiungere le cascate di Ponteille, il vallone di Comboé e la cima della Becca, da cui si può godere di un panorama mozzafiato e impagabile sulla piana centrale della Valle d’Aosta.



Oggi si concludono, quindi, con un record al femminile nella gara di punta, Aosta Becca di Nona, i festeggiamenti per il ventennale della manifestazione. Nei giorni scorsi grande successo per la Becca PINK, gara non competitiva per sole donne di soli 5 chilometri con oltre 600 iscritte. Raccolti seimila euro che andranno in beneficienza a supporto delle attività dell’Associazione V.I.O.L.A. co-organizzatrice dell’evento. Una prima edizione da ricordare anche per la Becca KIDS, mini-gara non competitiva dedicata ai bambini con 250 iscritti (il più piccolo compirà 2 anni ad agosto mentre il più grande 14 anni compiuti). Entrambe le gare, novità di questa edizione, vista la grande partecipazione, saranno riproposte nel 2024.

Ottima risposta anche per La Montée des Gourmands, camminata a tappe (non competitiva), con varie degustazioni eno-gastronomiche - quest'anno offerte dalla Cooperativa Cofruits di Saint-Pierre che ha permesso di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in un connubio ideale di conoscenza e promozione del territorio.