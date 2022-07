58° Giro Valle d'Aosta: I baffi di Lenny Martinez su tutti

Ha i baffi e il pizzetto il vincitore del Giro della Valle d’Aosta numero 58. Si chiama Lenny Martinez, è francese della squadra Continental Groupama FDJ e ha compiuto 19 anni lo scorso 11 luglio.

Alla sua prima stagione con gli under 23 (l’anno scorso tra gli juniores conquistò il Giro della Lunigiana) Martinez ha costruito il suo successo chilometro dopo chilometro, salita dopo salita dando prova di grande carattere e determinazione nonostante la sua giovane età. Spalleggiato da una grande squadra (da sottolineare il grande lavoro del campione d’Italia Germani e del transalpino Enzo Paleni) Martinez ha seguito alla lettera i consigli del compagno Thompson (vincitore dell’ultima edizione) assieme al quale hanno fatto la differenza nel tappone di Fontainemore (Pian Coumarial) vinto dal neozelandese.

Le 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc se termine à Breuil Cervinia et couronne, en tant que dominateur absolu, Lenny Martinez (Groupama FDJ). Derrière le français arrivent le vainqueur de la dernière édition de la course, le néo-zélandais Reuben Thompson (Groupama FDJ), et l’Italien Simone Raccani (National Italien).