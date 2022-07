58° Giro Valle d'Aosta: A Pian Coumarial di Fontainemore è ancora dominio della Groupama FDJ

Per chilometraggio e dislivello, la quarta tappa del 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta Mont Blanc, quella in programma da Pont Saint Martin a Coumarial di Fontainemore, era quella deputata a delineare in maniera decisa le gerarchie della corsa.

Avvio velocissimo, con un gruppetto di fuggitivi a scappare e ad aggiudicarsi sia il primo Sprint Catch di Montjovet (andato a Sean Flynn della Tudor Cycling) che il secondo di Saint Vincent (vinto da Robin Skivild della Uno X Dare). E’ proprio il corridore danese, poi, a caratterizzare le fasi successive di corsa, lanciandosi in testa solitario sulle rampe del Col d’Arlaz.

A lui vanno i Gran Premi della Montagna, quindi, del Col d’Arlaz, del Col Tsecore e del Col de Joux. Alle sue spalle,invece, i compagni di squadra della maglia gialla controllano e fanno l’andatura del gruppo. L’impresa di Skivild, però, si conclude a Pont Saint Martin dove il gruppo lo raggiunge ai piedi della salita di Perloz.

Qui, la Groupama fa subito il forcing con lo scatto di Reuben Thompson e della maglia gialla Martinez, a cui si accodano Welay Berhe Hagos (EF) e Oscar Onley (DSM). A Perloz transitano Thompson, Martinez e Berhe Hagos che ripetono lo stesso ordine anche sul GPM di Fabiole, liberatisi della compagnia di Onley. Il tandem della Groupama, però, forza ancora l’andatura salendo a Fontainemore e ben presto si trova solitario al comando sulle rampe verso Coumarial.

I due capiclassifica della generale procedono a forte andatura, mentre il loro divario aumenta, dapprima su Marco Frigo (Israel) e poi su Simone Raccani (Nazionale Italiana). Al traguardo di Coumarial, infine, giungono a braccetto Thompson e Martinez con Raccani terzo a 43”, Onley quarto a 1’ e 40” e Frigo quinto a 2’ e 05”.

In classifica generale Lenny Martinez (Groupama FDJ) si riconferma in maglia gialla Eaux Valdotaines e bianca Valle d’Aosta. Reuben Thompson (Groupama FDJ) è secondo, mentre Simone Raccani è terzo e fa da aprifila agli altri due italiani Marco Frigo (quarto) e Riccardo Ciuccarelli (quinto). La maglia rossa e bianca Haute Savoie degli Sprint Catch passa a Sean Flynn (Tudor Pro Cycling) mentre quella degli scalatori CVA Energie è preda di Reuben Thompson

At Pian Coumarial in Fontainemore it is still the domain of Groupama FDJ. In the fourth stage of the 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc, the french team made a brace with the new zealander Reuben Thompson first and the yellow jersey Eaux Valdotaines Lenny Martinez second. Third on the finish line, as well as in the overall standings, is Simone Raccani (Italian National).