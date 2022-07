Attesi oltre 550 concorrenti alla prima edizione di Ultra Trail Cervino Matterhorn e Cervino Matterhorn Ultra Race ­ ­

I percorsi, con le varianti effettuate nei giorni scorsi, sono tutti confermati, così come il ricco programma che animerà il fine settimana della località turistica. Giovedì 14, pomeriggio dedicato alle operazioni pre-gara: al palazzetto dello sport di Valtournenche ritiro pettorali della 168 chilometri dalle 14 alle 20 e briefing tecnico alle 20.30. Venerdì 15 tutto si sposta a Breuil-Cervinia, tra l’ingresso del paese dove saranno poste tutte le partenze e il campetto Cretaz, sede degli arrivi e del quartier generale.



I concorrenti della 168 chilometri sono attesi intorno all’ora di pranzo al rifugio Prarayer, per poi attraversare il Col Collon e giungere ad Arolla a metà pomeriggio. L’unica notte - per i più veloci - inizierà da Zinal, quando la testa della corsa è attesa per le ore 20. Nottata tutta in territorio svizzero, alba a Zermatt con il passaggio previsto per le 7, per poi risalire fino al Teodulo e tuffarsi nella lunga discesa verso il traguardo di Breuil-Cervinia: i vincitori sono attesi intorno alle 11 di sabato.



Sabato 16 luglio giornata ricchissima di appuntamenti. Alle 6 partirà l’Ultra Trail Cervino Matterhorn di 55 chilometri - gara che rientra all’interno del progetto TREK+, inserito nel programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera - alle 7 via al Trail 30 del Cervino Matterhorn Ultra Race. Alle 15 le premiazioni del Trail 30, alle 17 quelle dell’UTCM.



Domenica 17 luglio è dedicata a Family Trail e Bike-Ebike, due attività ludico-sportive aperte a tutti e a partecipazione gratuita (obbligatoria solo l’assicurazione di 5 euro). Partiranno alle 10 e saranno gestite dalle guide naturalistiche o di mountain bike. Alle 11 la cerimonia di premiazione della 168 chilometri del Cervino Matterhorn Ultra Race, in attesa dell’arrivo degli ultimi concorrenti previsto per il tardo pomeriggio.



Le iscrizioni per il Trail 30 sono ancora aperte sul sito di Wedosport e chiuderanno oggi - giovedì 14 - alle ore 24. Non sarà possibile iscriversi sul posto. Le adesioni per Family Trail e Bike-Ebike possono invece essere inoltrate attraverso il sito ultratrailcervinomatterhorn.it oppure essere effettuate sul posto domenica mattina.