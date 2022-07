58° Giro Valle d'Aosta: Seconda tappa dominata dal tricolore Lorenzo Germani

La tappa con partenza e arrivo da Saint-Christophe ha visto i corridori impegnati su 124 chilometri nervosi e ricchi di strappi brevi ma severi. Le prime fasi di gara hanno visto l’avvicendarsi di molteplici tentativi di fuga che con sorti alterne hanno portato al primo Sprint Catch di Saint Christophe. Qui ad imporsi è stato Alex Baudin (Tudor Pro Cycling) davanti a Thomas Gloag (Trinity Racing) e Lorenzo Milesi (DSM).

La svolta della corsa però si ha sul Gran Premio della Montagna di Jeanceyaz con Karel Vacek (Tirol KTM) che allunga in compagnia di Harold Martin Lopez (Astana). I due passano passano nell’ordine al GPM, inseguiti da Ollie Rees (Trinity Racing) . Il gruppo alle loro spalle si sbriciola con la maglia gialla Hollyman in evidente difficoltà e un arrembante Lorenzo Germani (Groupama FDJ).

Il campione italiano di categoria in carica, si lancia in breve sulla corsa della testa e nei pressi di Nus si lancia all’attacco della salita di Grand Pollein. Allo scollinamento è primo Germani davanti a Vacek e Araya Hahom (Qhubeka). Più a suo agio in discesa e in pianura rispetto agli inseguitori, Germani si avvantaggia sul generoso Vacek e conduce gli ultimi chilometri verso il traguardi di Saint Christophe in splendida solitudine. Successo di German, quindi, su Karel Vacek e terzo il rientrante Marco Frigo (Israel).

A livello di classifica generale il francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) approfitta della crisi di Mason Hollyman (Israel) e veste la maglia gialla Eaux Valdotaines con 25 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Reuben Thompson e sull’ottimo e costante Simone Raccani (Nazionale Italiana). L’ex maglia gialla Hollyman retrocede sino in ventesima posizione. Lenny Martinez veste anche la maglia bianca Valle d’Aosta a punti, mentre la maglia degli Sprint Catch Haute Savoye va sulle spalle di Enzo Paleni (Groupama FDJ). Il migliore degli scalatori con la maglia a pois CVA Energie è il ceco Karel Vacek (Tirol KTM).

Au lien suivant vous trouverez la chronique, les classements et les photos de la premiere étape:

A tricolor arrow on the finish line of Saint-Christophe! The Italian Champion Lorenzo Germani (Groupama FDJ) win the second stage of 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc. The yellow jersey Eaux Valdotaines passes, instead, on the shoulders of his teammate Lenny Martinez, who also remains the white jersey Regione Valle d'Aosta. The polka dot jersey CVA Energie is by Karel Vacek (Tirol KTM) while the red Haute Savoye is by Enzo Paleni (Tirol KTM).