Congresso IBU di settembre a Salisburgo: il valdostano Curtaz candidato per il Comitato Tecnico

Il valdostano Fabrizio Curtaz tra i candidato. L’IBU, infatti, ha pubblicato l’elenco definitivo dei candidati: si tratta di diciannove nomi per il Consiglio Direttivo (con sei posti disponibili) e diciassette per il Comitato Tecnico (per dieci posti). L’attuale presidente dell’IBU, lo svedese Olle Dahlin, sarà unico candidato e verrà rieletto, così come l’attuale vicepresidente ceco Jiri Hamza. Per il ruolo di tesoriere sono in corsa Kalle Lahdesmaki (Fin), Christian Scherer (Aut) e Max Cobb (Usa). I due candidati non eletti come Tesoriere confluiranno nella lista riservata al Comitato Esecutivo insieme agli altri quattordici candidati. Questo porta il totale a sedici (otto donne e otto uomini) che puntano ai sei seggi con almeno due membri di genere maschile e altrettanti di genere femminile. Tra loro è candidata anche l’ex azzurra Nathalie Santer. Fra i candidati per il Comitato Tecnico c’è invece Fabrizio Curtaz, attuale responsabile FISI del programma Milano-Cortina 2026 della disciplina.

Candidati Consiglio Direttivo:

Anders Petterson (Bra)

Uiloq Slettemark (Gro)

Tore Boygard (Nor)

Franz Steinle (Ger)

Elizabeth Winfield (Gbr)

Lucian Vukelic (Cro)

Ekaterina Dafovska (Bul)

Nathalie Santer (Ita)

Tim Farcnik (Slo)

Fabien Saguez (Fra)

Tungalag Purevsambuu (Mon)

Tamara Wolf (Svi)

Jana Daubnerova (Slo)

Aliona Sosunova (Lit)

Candidati Comitato tecnico:

Dejan Brajdic (Cro)

Gerald Sonnberger (Aut)

Hillar Zahkna (Est)

Christophe Vassallo (Fra)

Fabrizio Curtaz (Ita)

Guri Knotten (Nor)

Matjei Kordez (Slo)

Matthias Ahrens (Can)

Tomi Pekka Riihivuori (Fin)

Janis Berzins (Let)

Michal Zichacek (Repubblica Ceca)

Sara Studebaker-Hall (Usa)

Thomasz Bernat (Pol)

Ulrika Oeberg (Sve)

Emöke Szocs (Ung)

Felix Bitterling (Ger)

Per Arne Botnan (Nor)