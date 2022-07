58° Giro Valle d'Aosta: Giro Valle d'Aosta: Prima tappa e maglia a Mason Hollyman

Il 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta Mont Blanc ha preso il via in territorio francese con una frazione di 82 chilometri con partenza e arrivo da Saint-Gervais Mont Blanc: quattro tornate sull’ondulato circuito di Passy e quindi salita a Le Bettex prima della picchiata finale sul traguardo di Saint-Gervais Mont Blanc. Tappa veloce e adatta alle fughe, dunque, con i primi attaccanti di giornata a mettersi in evidenza sin dai primi chilometri.

Dopo il primo Sprint Catch di Passy (vinto da Darren Rafferty su Enzo Paleni e Mason Hollyman) si forma un quintetto che, di comune accordo, caratterizzerà la prima parte di corsa. A comporlo il francese Enzo Paleni (Groupama), Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), Mason Hollyman (Israel), Florian Lipowitz (Tirol KTM) e l’italiano Alessio Martinelli (Bardiani CSF). Il grosso del gruppo lascia spazio.

All’attacco della salita verso Saint-Gervais Mont Blanc, Alessio Martinelli, prima, e Florian Lipowitz, poi, alzano bandiera bianca. Al primo passaggio da Saint-Gervais restano, dunque, in tre (Paleni, Rafferty e Hollyman) verso le Bettex, ma alle loro spalle il gruppo reagisce e viene messo alla frusta dalla Groupama di Martinez e Thompson. Verso Le Bettex la corsa esplode con Mason Hollyman, cresciuto alla “scuola” di Flavio Zappi, ad allungare e ad aggiudicarsi il GPM. Alle sue spalle rinviene dal gruppo Lenny Martinez, preceduto allo scollinamento da Rafferty, ben presto però superato in discesa dal transalpino.

Per il brevilineo Hollyman la discesa non crea problemi e la prima maglia gialla Eaux Valdotaines è sua. Alle sue spalle giunge uno dei favoriti della corsa, Lenny Martinez, seguito a breve da Darren Rafferty e dal vincitore del Giro della Valle d’Aosta 2021 Reuben Thompson.

The british rider Mason Hollyman (Israel Cycling Team) wins the first yellow jersey Eaux Valdotaines of 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta Mont Blanc at the finish line in Saint-Gervais Mont Blanc. Behind him the french Lenny Martinez (Groupama) does not hide his aspirations for the final success of the race.