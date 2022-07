Calcio Tavolo: Filippo Filippella e Julia Filippella Nasti nella Nazionale Azzurra

Dopo la presentazione della FISTF World Cup 2022 di Calcio Tavolo/Subbuteo, avvenuta lo scorso 2 luglio presso la Sala dei Presidenti del CONI a Roma, con il patrocinio del CONI e della Regione Lazio, arriva la favolosa notizia della convocazione di Filippo Filippella e Julia Filippella Nasti nella Nazionale Azzurra di Calcio Tavolo/Subbuteo.

Per Filippo Filippella, n° 1 del Ranking Italia di Categoria Subbuteo tradizionale dal mese di Settembre del 2021, è la prima convocazione in assoluto, ottenuta grazie ad una serie continua di ottimi risultati a livello individuale coronati dal 3° posto agli ultimi Campionati Italiani Individuali disputati a Reggio Emilia (RE) nello scorso mese di Giugno.

In passato, il giocatore di punta della squadra aostana aveva guidato, come tecnico, la Nazionale Under 12 e la Nazionale Under 15 di Calcio Tavolo in occasione della FISTF World Cup 2017 e della FISFT Europe Cup 2019, ma non aveva mai ottenuto il pass per rappresentare, in qualità di giocatore, la Nazionale Italiana in una competizione internazionale. La giovane Julia Filippella Nasti, si conferma tra le migliori giocatrici di Calcio Tavolo in Italia e, dopo i Campionati Europei del 2019, si conquista il diritto di partecipare anche alla World Cup 2022, soprattutto con il 2° posto negli ultimi Campionati Italiani Individuali e con il 3° posto del Ranking Italia nella Categoria Ladies.

Festeggia con orgoglio l’ASD Calcio Tavolo Aosta del presidente Orlando Navarra, che vedrà partecipare ai Campionati del Mondo di Calcio Tavolo/Subbuteo, altri due suoi giocatori rispettivamente nella Categoria Subbuteo tradizionale e nella Categoria Ladies. Filippo Filippella e Julia Nasti Filippella, infatti, si aggiungono ad Hélène Boniface (nella Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (nella Categoria Under 12) che in passato hanno vestito la divisa Azzurra della Nazionale Italiana.