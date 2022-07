Mezzalama SkyClimb by Dynafit - Per motivi di sicurezza cambia la discesa

Ultimi giorni per iscriversi. Il termine ultimo per accaparrarsi un pettorale saranno le 24:00 di giovedì.



Tutto pronto per l’edizione numero “uno” della SkyClimb Mezzalama by Dynafit. Un percorso tecnico e affascinante da affrontare a squadre formate da due elementi che ricalcherà in parte il tracciato del Trofeo Mezzalama in programma il 22 aprile del 2023. Il tracciato di gara, misura circa 25 chilometri con un dislivello positivo di 2533 metri.

La “SkyClimb Mezzalama by Dynafit” prenderà il via dall’abitato di Saint Jacques (Ayas) e porterà gli atleti sino ai 4226 metri di quota della vetta del Castore per poi scendere nuovamente a Saint Jacques passando per i Rifugi Quintino Sella, Ferraro e Guide Frachey.

In questi giorni il direttore tecnico della Fondazione Trofeo Mezzalama, Adriano Favre, dopo un sopralluogo fatto nella seconda parte della discesa, ha deciso di apportare qualche modifica al tracciato di gara. «Le condizioni del ghiacciaio sono buone - ha raccontato Favre - abbiamo tutte carte in regola per disputare un’edizione spettacolare.

Domenica, mentre scendevo per supervisionare la discesa, mi sono accorto che il percorso originale, quello che dalla Bettolina scende verso i Piani di Verra è troppo tecnico e quindi può risultare pericoloso soprattutto se affrontato quando gli atleti saranno già abbastanza provati dalla fatica. Il percorso che andremo a segnalare dopo il Rif. Quinto Sella porterà gli atleti direttamente al Colle Bettaforca passando poi per la località di Resy. Da qui la volata finale verso il traguardo di Saint Jacques».

«Sono convinto - ha concluso Favre - che questa decisione non cambi il DNA della gara». In questi giorni il direttore tecnico con il suo staff di guide alpine finirà di segnalare e di mettere in sicurezza il percorso di gara. Nelle 48 ore precedenti al via l’attenzione sarà rivolta alle previsioni meteo che in questo momento annunciano tempo abbastanza stabile con temperature miti.

Per quanto riguarda le iscrizioni gli atleti potranno iscriversi fino alla mezzanotte di giovedì 7 luglio. Tutte le informazioni, e la traccia del nuovo percorso si possono trovare sul sito www.trofeomezzalama.it