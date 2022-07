Ciclismo: Ancora un podio di Mélanie Bosonin a Oleggio

Buonissima prestazione di Mélanie Bosonin a Oleggio (Novara) nel 7° Gran Premio Fratelli Caletti – Color Box, gara su Strada riservata alla categoria G6.

La vittoria è andata a Josef Vignati (Gb Junior Team), che ha preceduto Lorenzo Soldarini (Il Ciclista ) e Vittorio La Fata (Castellettese). Nona assoluta, seconda della classifica femminile, Mélanie Bosonin (Cicli Tessiore), gara vinta da Nicole Navazio (Gb Junior Team; 6° assoluta).

MountainBike

Campionato Europeo Xco Under 23, oggi, a Anadia (Portogallo), con la medaglia di bronzo al collo dell’azzurra Giada Specia (1h 14’04”). In cima al podio, doppietta olandese, grazie a Puck Pieterse (1h 12’29”) e Fern Empel (1h 13’21”); 32° Gaia Tormena (Gs Lupi).

Strada

Folla oceanica di Amatori, oggi, in Alto Adige, per l’edizione 2022 della Maratona dles Dolomites. Tre i percorsi: la Maratona, 138 km e 4230 metri di dislivello; il Medio, 103 km e 3130 metri; il Sellaronda, 55 km e 1780 metri, dove si affrontano i passi ‘mitici’ che interessano da decenni le tappe del Giro d’Italia (Pordoi, Sella, Campolongo, Gardena, Falzarego, Giau, Nella Maratona, successo di Stefano Stagni (Faenza Factory Team; 4h 27’33”; media 30,946 km/h). Al 565° posto, 82° M6, Paolo Lucchetti (Canavese Triathlon; 6h 29’53”); 684° Dario Bonomell (Gs Aquile; 6h 41’18”; 25° M8); 880° Stefano Volpon (Cicli Benato; 6h 54’46”; 35° M8); 989° Viven Charrey (Team Rozza; 7h 01”31”; 198° M5); 1119° Stefano Unterthiner (Cicli Lucchini; 7h 09’59”; 184° M6); 1697° Gabriele Thiebat (Cicli Fiorin; 7h 48’17”); 1743° Pierre Quinson (Gs Aosta; 7h 50’54”); 1761° Diego Brustia (Ayas; 7h 52’56”); 2165° Sandro Nucera (Cicli Benato; 6h 16’49”). Nel Medio, vittoria di Rossano Mauti (Cicli Rossi; 3h 22’27”). In 29° posizione Thierry Montrosset (Swatt club; 3h 52’47”; 10° M1); 141° Federico Pellegrino (Cicli Lucchini; 4h 28’19”; 19° M2); 200° Pierre Lucat (Cicli Benato; 4h 41’01”; 30° M1); 205° Hervé Barmasse (4h 41’57”; 28° M5); 264° Davide Zambon (Gs Godioz; 4h 50’59”; 4h 50’59”; 34° M4); 273° René Montrosset (Gs Aquile; 4h 52’13”; 40° M5). Al femminile, 4° posto assoluto, 2° F1, Giulia Soffiati (Swatt club; 4h 26’57”), nella gara vinta da Lisa De Cesare (HighRoad; 4h 12’04”). In 122° posizione, per il Gs Aosta, Francesca Merlet (6h 57’00”; 34° F3) e Giulia Pession (6h 57’00”; 15° F1). Nella Sellaronda, gradino alto del podio a Davide Ferrari (VeloBike; 1h 53’53”). Al 392° posto, Velio Villani (Tessiore; 3h 46’55”; 75° M6); 416° Emanuele Panza (Tessiore; 3h 49’30”; 52° M8); 447° Stefano Masutti (Alpissima; 3h 53’05”); 459° Alessandro Liberatore (Alpissima; 3h 53’09”); 450° Stefano Cavaliere (Alpissima; 3h 53’10”). Al femminile, successo di Milena Felici (Cicli Rossi; 2h 16’19”). Al 39° posto assoluto, 5° F1, Manuela Benedetta Corrà (Road Runners; 3h 27’04”).