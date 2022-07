Ciclismo: Elisa Giangrasso sul podio della tappa di Coppa Italia di Viggiano

Quarta tappa della Coppa Italia giovanile, oggi, a Viggiano (Potenza), dove la Rappresentativa valdostana raccoglie un podio grazie a Elisa Giangrasso, e una serie di buoni piazzamenti a ridosso delle posizioni di vertice.

Negli Esordienti Donne secondo anno, piazza d’onore di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 28’20”) nella gara vinta da Nicole Azzetti (Litegosa; 27’51”), con terza Sara Bertino (Cicloteca; 28’52”). In campo maschile, successo di Patrik Pezzo Rosola (Caselle Rossetto; 34’24”). Al 7° posto Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 36’43”); 14° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 38’43”).

Negli Allievi primo anno, vittoria di Stefano Melani (Monticelli; 45’31”). Al 4° e 5° posto, Alessandro Fantone (Cicli Lucchini) e Thierry Philippot (Gs Lupi), entrambi in 47’17”.

Strada

Campionato italiano su Strada, riservato alla categoria Juniores, oggi, a Cherasco (Cuneo), vinto per distacco dal lombardo Dario Igor Belletta (Pool Cantù Gb Junior), al traguardo in 3h 23’08”, alla media di 38,423 km/h. Alle sue spalle, a 38”, Edoardo Burani (Fortebraccio) e, a 43” Nicolas Milesi (Trevigliese). Fermato dalla Giuria al termine della prima salita, quando aveva circa 3’ di ritardo dalla testa della corsa, Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Junior), in gara a difendere i colori della Rappresentativa valdostana.