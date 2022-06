Ultratrail: In più di 500, questo fine settimana, nella Valle dei Walser

Nonostante una starting list ancora working progress, per la 4ª tappa di Italy Cup by Crazy, il circuito nazionale griffato Fisky, figurano già accreditati più di 500 trail runner ai quali vanno aggiunti gli oltre 100 baby runner del “Mini Trail” con 4 differenti distanze a seconda delle fasce d’età.

Per il settore assoluto, tre le distanze previste: prova ULTRA da 90 km con 7200 m d+, gara TRAIL da 45 km con 3500 m d+ e la SHORT RUN da 15 km e 700 m d+ (prevista anche in versione anche non competitiva). Sfoglaindo la lista partenti, menzione d’obbligo per Peter Kienzl, Marco De Gasperi, Giulio Ornati, Luca Arrigoni, Tadei Pivk, Gianluca Galeati, Mathieu Brunod e Jimmy Pellegrini al maschile, Lisa Borzani, Elisa Desco, Melissa Paganelli, Graziana Pè, Giulia Saggin, Agnese Valz Gen e Katrin Bieler nella sfida in rosa. Le previsioni meteorologiche prevedono un weekend soleggiato e quindi lo staff organizzativo conferma i percorsi originali che attraversano i 4 comuni dell'Alta Valle del Lys.

Il programma prevede l'apertura dell'ufficio gare e del MRWillage (con esposizione di numerose aziende di settore) venerdì 1 luglio a Gressoney la Trinité. Le partenze delle gare saranno sabato alle ore 4:00 con la prova regina da 90 km, alle ore 7:00 con la prova da 45 km e alle ore 10:30 con la gara da 15 km. Il pomeriggio sarà dedicato agli arrivi e alle gare del Mini Trail per i più piccoli. L'ultimo concorrente sulla finish line di Gressoney è previsto domenica alle ore 12:00.

Da non perdere gli eventi collaterali per chi raggiungerà la Valle di Gressoney in qualità di spettatore o accompagnatore o supporter: cene in quota a tema, voli panoramici in elicottero, buoni sconto sugli impianti sciistici, degustazione di prodotti tipici, sconti per area giochi bambini....

Le iscrizioni chiuderanno giovedì sera, rimangono quindi solo più poche ore per assicurarsi un pettorale ed il ricco pacco gara.