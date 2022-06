Trek Valgrisenche compie 10 anni

Ovviamente le star di questo trail sono Valgrisenche e i suoi sentieri panoramici che accoglieranno tutti i trekker di questo evento non competitivo e senza classifiche. I percorsi ruoteranno attorno al lago Beauregard e saranno di quattro tipologie e difficoltà diverse: dai 16 ai 31 km e con dislivelli a partire da 900 m fino ad arrivare per i più audaci ai 1900 d+.

Il primo percorso in giallo vede protagonista il rifugio Chalet d’Epée, il secondo trail di colore rosso prevede l’arrivo al rifugio Bezzi, il terzo contrassegnato dal colore viola ha il nome del Lago Saint-Grat tanto caro ai valgrezen e il quarto vede il punto tappa al rifugio degli Angeli e ha il contrassegno del colore azzurro.

I punti di ristoro e tappa iniziali vedranno impegnata tutta Valgrisenche ad accogliere con la sua calorosa ospitalità e organizzazione questa manifestazione che vede la partecipazione di Pro Loco, Comune, Baroli sport, Arvier market, Sky Way Monte Bianco, QC Terme, Valgrisenche Ski, Les Délices de la Valdigne, Montagna Lodge La Thuile e molti altri come sponsor.

Non mancheranno come di consueto i premi ad estrazione alla fine del trail e a seguire ci sarà l'immancabile festa della birra ad inebriare partecipanti e curiosi.