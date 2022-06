Ciclismo: Martina Berta domina la tappa degli Internazionali d’Italia di La Thuile

Dopo un lungo stop per infortunio, il ritorno all’agonismo di Martina Berta, venerdì scorso, con il titolo tricolore Xcc Shrot track a Courmayeur e, oggi, vincitrice in solitaria di una gara di altissimo contenuto tecnico. Negli Juniores, ancora bene Gabriel Borre, a difendere i colori azzurri e concludere abbondantemente nella ‘Top ten’.

Il primo giro a ruota della statunitense Haley Batten e della campionessa del mondo, la britannica Evie Richards; il secondo giro in fuga con la stessa Batten e, dalla terza tornata, la lunga cavalcata solitaria, con distacchi che dilatavano con il passare dei chilometri. In breve, il riassunto della bella vittoria di Martina Berta (Santa Cruz; 1h 36’03”), che può alzare i pugni sotto lo striscione d’arrivo in segno di gioia e liberazione; bisogna attendere oltre mezzo minuto per scorgere la sagoma della seconda classificata, Giada Specia (Wilier Pirelli; 1h 36’35”) e quasi sessanta secondi per vedere la maglia iridata di Evie Richards (Trek Factory Team; 1h 36’53”), che nell’ultimo giro recupera due posizioni per insediarsi sul terzo gradino del podio. In 15° posizione, 4° Under 23, Giulia Challancin (Scott Libarna); 22° Martina Stirano (Rdr Leynicese); 28° Camilla Martinet (Cicli Lucchini). Al maschile, vittoria di Luca Braidot (Santa Cruz; 1h 30’42”), seguito da Nadir Colledani (Mmr Factory; 1h 31’42”) e Juri Zanotti (Bmc; 1h 32'072). Al 19° posto, 7° U23, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 39’42”); 45° Christophe Carlin (Vc Courmayeur MB).

Negli Juniores Donne, vittoria dell’austriaca Katrin Embacher (1h 08’51”). Al maschile, successo del tedesco Emil Herzog (Stevens Schubert; 1h 11’03”), davanti al francese Paul Magnier (Veloroc; 1h 11’38”) e a Marco Betteo (Scott Libarna; 1h 12’11”). Ottima settima posizione di Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 1h 13’42”); 31° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini); 35° Alessio Cino (Cicli Lucchini).

Domattina, ultima giornata di gare, con al via le categorie giovanili: alle 9 Esordienti maschile e, alle 10, femminile; alle 11 e 12.30, Allievi, femminile e maschile. Nel pomeriggio, dalle 15.30, i Campionati italiani Assoluti Xce.