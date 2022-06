Corsa Montagna: Domenica prova campionati mondiali allievi

Non sono presenti atleti valdostani alla prova, ma sei atleti under 16 della nostra regione, sono stati convocati dal fiduciario tecnico regionale Cristina Ratto per il Trofeo nazionale Cadetti che si tiene sugli stessi percorsi della prova iridata. Per i più giovani sarà un grande stimolo una preziosa esperienza.

Nel terzetto femminile sono state chiamate per la rappresentativa valdostana Martine Milani (Cogne), Claire Frutaz (S.Orso) e Martina Trentin (S.Orso). Per il settore maschile Matteo Maniezzo (Cogne), Etienne Mappelli (Cogne) e Laurent Cugnach (Calvesi).