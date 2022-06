Calcio Tavolo: Aosta protagonista al "Memorial Gian Luca Rosso"

Doppio appuntamento per i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che hanno preso parte al Challenger 150 di Calcio Tavolo “Memorial Gian Luca Rosso” ed all’Elite Subbuteo svolti entrambi a Casale Monferrato presso la palestra “Cova” con il patrocinio della Comune di Casale Monferrato.

Per i rossoneri è stata un’occasione di confronto in vista dei Campionati Italiani Individuali che si disputeranno nel prossimo fine settimana a Reggio Emilia (RE) presso la struttura di SubbuteoLand.

Presenti tutti i qualificati alle varie categorie di gioco che hanno acquisito il diritto di partecipare alla più importante manifestazione Individuale della FISCT nel corso della stagione agonistica, sospesa negli ultimi due anni a causa della pandemia per il Covid-19: Filippo Filippella, Francesco Zolfanelli, Pier Luigi Bianco e Bernardo Ricco che gareggeranno nella Categoria Subbuteo, Dario Di Muri che gareggerà nella Categoria Cadetti, Julia Filippella Nasti che gareggerà nella Categoria Ladies, Sean Filippella Nasti che gareggerà nella Categoria Under 16. Erano presenti anche Arturo Azzaro, che ha dovuto dare forfait per la Categoria Veteran ai Campionati Italiani Individuali, Donato Erbì, Antonio Panizzari, Riccardo Nicoletti ed Alessandro Rolle.

CHALLEGER 150 DI CALCIO TAVOLO – MEMORIAL GIAN LUCA ROSSO

Al Torneo di Calcio Tavolo i giocatori che gareggiavano erano sette: Filippo Filippella, Arturo Azzaro, Julia Filippella Nasti, Donato Erbì, Sean Filippella Nasti, Dario Di Muri e Francesco Zolfanelli.

Le Fasi Eliminatorie portavano al Tabellone Master Arturo Azzaro che passava al secondo posto nel suo girone di qualificazione dopo la vittoria per 5-0 su Gian Luca Mussato (SC Silvio Piola) e la sconfitta per 0-7 contro Luca Zambello (ASD F.lli Bari Reggio Emilia), n° 1 del Ranking Italia per la Categoria Open di Calcio Tavolo; si qualificava anche Filippo Filippella che superava Gianluca Galeazzi (TSC Stella Artois Milano) per 4-1, pareggiava per 2-2 contro Luca Schiavi (SC Stradivari Cremona) e poi superava per 4-1 Luca Converti (CCT Torino 2009) giungendo primo nel suo girone; Donato Erbì che guadagnava il secondo posto nel suo girone grazie alla miglior differenza reti nella classifica avulsa, dopo la sconfitta per 0-1 subita da parte di Mario Corradi (TSC Stella Artois Milano) e quella per 3-4 da parte di Genny Ancarola (SC Stradivari Cremona), la vittoria per 3-1 su Giancarlo Russo (CCT Torino 2009) gli consentiva la qualificazione; Dario Di Muri che concludeva al primo posto il suo girone dopo aver superato per 3-2 il compagno di squadra Francesco Zolfanelli, la vittoria per 4-1 su Maurizio Borgna (CCT Torino 2009) e la vittoria per 1-0 su Alberto Marazzato (SC Silvio Piola); Francesco Zolfanelli, nello stesso girone di Di Muri, che giungeva secondo grazie alla miglior differenza reti nella classifica avulsa ottenuta con la vittoria per 2-0 su Maurizio Borgna e la sconfitta per 2-3 subita da Alberto Marazzato.

Andavano al Tabellone Cadetti, Julia Filippella Nasti, che onorava il girone di ferro in cui era stata sorteggiata, perdendo per 0-1 contro Luca Pessini (TSC Stella Artois Milano), per 0-8 contro Mauro Salvati (SC Virtus Rieti) e per 0-3 contro Vittorio De Pascale (SC Ligures Genova), così come Sean Filippella Nasti che perdeva per 1-5 contro Filippo Mussino (CCT Torino 2009), poi superava per 4-1 Davide Barisone (SC Biella ‘91), ma nello scontro decisivo per il passaggio del turno perdeva per 2-4 contro Letterio Di Stefano (SC Silvio Piola).

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Cadetti, Julia Filippella Nasti, pur giocando un buon match, veniva sconfitta per 0-2 da Maurizio Borgna (CCT Torino 2009), mentre Sean Filippella Nasti otteneva il pass direttamente al turno successivo.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Cadetti, Sean Filippella Nasti affrontava Luca Converti (CCT Torino 2009). Gara scintillante con continui capovolgimenti di fronte che terminava sul punteggio di 3-3 dopo i tempi regolamentari e costringeva i due contendenti agli shootsout per decidere il passaggio in Semifinale. Dopo aver avuto l’occasione del vantaggio, Sean Filippella Nasti sprecava il tiro centrale colpendo la traversa e Converti ne approfittava per garantirsi il vantaggio che gli consentiva di aggiudicarsi l’incontro con il punteggio di 5-6.

Il Tabellone Cadetti veniva vinto da Luca Schiavi che superava in Finale Maurizio Borgna con il punteggio di 4-1. Negli Ottavi di Finale del Tabellone Master, Dario Di Muri si sbarazzava facilmente di Letterio Di Stefano (SC Silvio Piola) con il risultato di 4-1 chiudendo la pratica già nel corso della prima frazione di gioco; nel derby rossonero tra Arturo Azzaro e Donato Erbì, il primo aveva la meglio sul secondo ma con il minimo risultato utile, infatti bastava una rete da parte di Azzaro per accedere al turno successivo con il punteggio di 1-0; Francesco Zolfanelli, invece, doveva arrendersi al forte Vittorio De Pascale (SC Ligures Genova) che si affermava con un netto 0-4.

Nei Quarti fi Finale del Tabellone Master, altro derby aostano tra Filippo Filippella e Dario Di Muri. Partita molto equilibrata con maggior prevalenza di Di Muri nel corso del primo tempo e meritato vantaggio. Dopo la rete del parziale 1-0, Di Muri si ritraeva e non riusciva a contrastare il compagno di squadra se non con azioni di rimessa, viceversa il pressing di Filippella, dopo varie occasioni sbagliate, lo portava a trovare il pareggio nella seconda parte di gara. Ancora Filippella aveva la possibilità di aggiudicarsi il match, ma quando ormai sembrava tutto destinato al tempo supplementare con sudden death, Dari Di Muri guadagnava un’azione sulla fascia ed arrivava al tiro che, deviato da un difensore avversario, con una strana traiettoria si infilava nella rete di Filippella a pochi secondi dal termine dell’incontro. Così con il punteggio di 2-1 Dario Di Muri si guadagnava l’accesso alla Semifinale; Fuori dal torneo anche Arturo Azzaro che veniva sconfitto da Mauro Salvati (SC Virtus Rieti) con un rotondo 0-3. Senza lucidità, Azzaro subiva il gioco dell’avversario che chiudeva in vantaggio la prima frazione di gioco sullo 0-2. Nella ripresa Salvati si limitava a controllare il gioco poco incisivo dell’aostano e ritoccava il punteggio con la rete dello 0-3.

Nella Semifinale del Tabellone Master, Dario Di Muri affrontava Mauro Salvati, che nel turno precedente aveva eliminato il compagno di squadra Arturo Azzaro. A differenza della gara dei Quarti di Finale contro Filippella, Dario Di Muri giocava molto contratto concedendo l’iniziativa all’avversario. Salvati schiacciava Di Muri nella propria area di tiro ed aveva numerose occasioni da rete per andare in vantaggio. Il portiere ed i legni graziavano più volte il rossonero che, sul finire della prima frazione di gioco, era costretto a capitolare e subire la rete dello 0-1. Questo risultato portava i due giocatori all’intervallo. Nella ripresa non cambiava la trama dell’incontro con Salvati sempre in attacco e Di Muri a difendere strenuamente. La miglior precisione del reatino, fruttava altre due reti che chiudevano definitivamente l’incontro sul punteggio di 0-3.

ELITE SUBBUTEO DI CASALE MONFERRATO

Anche in occasione del Torneo Elite Categoria Subbuteo, l’ASD Calcio Tavolo Aosta partecipava con un folto numero di giocatori. Con in testa Filippo Filippella, le Fasi Eliminatorie vedevano la presenza di Riccardo Nicoletti, Antonio Panizzari, Donato Erbì, Bernardo, Ricco, Pierluigi Bianco, Julia Filippella Nasti, Alessandro Rolle, Francesco Zolfanelli e Sean Filippella Nasti.

Fasi Eliminatorie che portavano alla qualificazione al Tabellone Master di Filippo Filippella, che sconfiggeva per 4-1 Mirko Balio (SC Old Lions Macerata) e pareggiava per 3-3 contro Giancarlo Russo (CCT Torino 2009); Sean Filippella Nasti, che superava Gianluca Pambianchi (SC Vecchia Talpa Fidenza) per 5-0 e veniva sconfitto per 0-4 da Enrico Frisone (SC Ligures Genova); Bernardo Ricco che sconfiggeva prima Pietro Torri (SC Vecchia Talpa Fidenza) per 2-0, poi Maurizio Borgna (CCT Torino 2009) per 4-1 ed infine Flavio Lombardi (SPES Livorno) per 3-1; Pielruigi Bianco che giungeva primo nel girone dopo aver superato Mauro Cremona (SPES Livorno) per 5-0, Alessandro Girelli (Subbuteo Verona 2016) con il punteggio di 2-0 e Stefano Marazzotta (CCT Torino 2009) con il punteggio di 2-0; Francesco Zolfanelli, che superava per 4-0 nel derby Julia Filippella Nasti, poi con due pareggi, per 1-1 contro Luca Converti (CCT Torino 2009) e per 3-3 contro Andrea Bevilacqua (Viterbese Subbuteo), otteneva la seconda posizione nel suo girone.

Destinati al Tabellone Cadetti tutti gli altri aostani a cominciare da Alessandro Rolle che subiva due pesanti sconfitte prima contro Luigi Santise (CCT Torino 2009) per 0-6 e poi contro Giancarlo Riva (SC Ligures Genova) per 2-8; Riccardo Nicoletti che dopo l’ottimo pareggio per 2-2 contro Francesco Molinari (SC Vecchia Talpa Fidenza), era costretto a subire un netto 0-4 da Christian Canessa (SC Ligures Genova) e un netto 0-6 da Luca Zambello (ASD F.lli Bari Reggio Emilia); Donato Erbì, sconfitto da Marco Perazzo (SC Ascoli) per 0-1, da Filippo Mussino (CCT Torino 2009) per 2-3 e vittorioso su Luca Parodi (SC Ligures Genova) per 3-1; Antonio Panizzari, terminato in un girone di ferro, che dopo l’eccellente vittoria per 1-0 su Vittorio De Pascale (SC Ligures Genova), clamorosamente veniva sconfitto sia da Andrea Balestrucci (Viterbese Subbuteo) per 1-2, sia da Paolo Finardi (SC Ascoli) per 0-2, terminando addirittura ultimo nel girone; Julia Filippella Nasti, sconfitta oltre che da Francesco Zolfanelli, anche da Luca Converti per 0-1 e da Andrea Bevilacqua per 0-3. Negli Ottavi di Finale del Tabellone Cadetti, uscivano subito Alessandro Rolle che veniva sconfitto per 0-4 da Luca Parodi (SC Ligures Genova) e Julia Filippella Nasti sconfitta in un altro derby da Donato Erbì per 0-4, mentre superava il turno Antonio Panizzari che vinceva con un deciso 4-2 su Francesco Molinari (SC Vecchia Talpa Fidenza).

Nei Quarti di Finale del Tabellone Cadetti, ottima vittoria per 1-0 di Riccardo Nicoletti su Luca Converti (CCT Torino 2009), mentre nell’ennesimo derby di giornata, Donato Erbì lasciava spazio a un arrembante Antonio Panizzari che con un tennistico 6-0 conquistava la Semifinale. Nelle Semifinali del Tabellone Cadetti, da un lato, Antonio Panizzari doveva sudare sette camicie per sbarazzarsi di Mirko Balio (SC Old Lions Macerata).

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Master, Filippo Filippella incrociava Vittorio De Pascale (SC Ligures Genova). L’incontro era molto equilibrato con poche occasioni per entrambi i giocatori. Passava in vantaggio l’aostano, ma dopo poco subiva la rete del pareggio. Il primo tempo si concludeva in parità. Nella ripresa l’equilibro veniva spezzato da De Pascale che con un’azione in velocità realizzava la rete del 1-2 che gli dava la possibilità di passare al turno successivo; Sean Filippella Nasti, già gratificato dalla sua prima qualificazione ad un Tabellone Master, nulla poteva opposto al forte Filippo Mussino (CCT Torino 2009) che si imponeva con il punteggio di 1-5; mentre Pierluigi Bianco e Bernardo Ricco si trovavano abbinati l’uno contro l’altro in un ulteriore derby rossonero. L’incontro terminava sul punteggio di 0-0 al termine dei tempi regolamentari, ma al sudden death, Bianco trovava lo spiraglio giusto per piazzare il fendente che gli consegnava la vittoria e l’accesso ai Quarti di Finale.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Master, Pierluigi Bianco trovava ad attenderlo Vittorio De Pascale, che aveva appena eliminato Filippo Filippella. Per Bianco gara sottotono che consentiva al già forte De Pascale un agevole affermazione. Uno-due del ligure nei primi minuti di gioco e gara compromessa per Bianco, che veniva bloccato in tutte le iniziative di gioco. Il primo tempo era un verdetto anticipato, con De Pascale in vantaggio di 3 reti. Nella ripresa il giocatore ligure si limitava a controllare il gioco e realizzava anche la rete dello 0-4 che definiva il risultato finale del match.

Il Torneo veniva vinto ancora da Luca Zambello (ASD F.lli Bari Reggio Emilia) che solo al sudden death superava un inatteso Paolo Finardi (SC Ascoli) con il punteggio di 3-2. In conclusione alti e bassi per i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che raggiungono il podio con Dario Di Muri (4° classificato) nel Challenger 150 di Calcio Tavolo, ma non vanno oltre i Quarti di Finale del Torneo Elite di Subbuteo.

Buon secondo posto per Antonio Panizzari nel Tabellone Cadetti del Torneo Elite di Subbuteo tradizionale. In attesa dei Campionati Italiani Individuali, è stato un buon allenamento per molti dei giocatori rossoneri, mentre per altri è stata un’occasione di verificare lo stato di forma e correggere il tiro in vista dell’appuntamento più importante della stagione agonistica.