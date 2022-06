Corsa in montagna: Chevrier, Aymonod e Vicari convocati per gli europei

Dopo due edizioni di stop, a tre anni dall’ultimo appuntamento continentale, riparte la competizione che si presenta con una nuova formula: salita e discesa, sola salita e trail, per un totale di 10 titoli individuali in palio, sia assoluto che under 20.

Henri Aymonod

Per i colori azzurri 18 sono gli uomini e 16 le donne e tra questi spiccano Xavier Chevrier (Atl Valli Bergamasche), già oro europeo nel 2017, e chiamato a giocarsi le sue carte nella prova “Classic Up and Down” e Henri Aymonod (US Malonno) che invece sarà in gara nella prova “Only Up” di sola salita.

La 19enne portacolori della Sisport Torino Axelle Vicari è invece attesa a un doppio impegno, selezionata nella prova europea under 20 sia nella classica Up&Down che nella Only up.

Xavier Chevrier