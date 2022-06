Tennis: Matteo Gallino firma il Torneo Nazionale Kinder under 16

Matteo Gallino si aggiudica il Torneo Nazionale Kinder under 16 disputato sulla terra rossa di Rivoli. Gallino ha giocato un torneo di altissimo livello confrontandosi con avversari di ottimo livello e conquistando partite sempre molto combattute ed equilibrate.

Negli ottavi di finale è arrivato il successo su Tommaso Cartosio 3.5 per 3/6 6/3 10/5, nei quarti altra vittoria di misura sul torinese Gianmarco Demo 3.3 superato per 2/6 6/2 11/9. Bellissima partita in semifinale con la vittoria sofferta sul 3.3 Cesare Ciccotti battuto per 6/2 4/6 11/9 per poi chiudere con la vittoria in finale su Noria Edoardo 4.2 che, con il valdostano avanti per 6/3 2/0 si è ritirato per infortunio.