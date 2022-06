Trail: Sugar trail Pila, ultimi giorni per iscriversi

La Kriska Academy ASD in collaborazione con l'Associazione Diabetici Valle D'Aosta-ODV, e l'Associazione Italiana Celiachia Valle d'Aosta con i patrocini dei comuni di GRESSAN e CHARVENSOD, hanno il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione un evento unico nel suo genere, lo SUGAR TRAIL, una gara di TRAIL RUNNING che si svolgerà a PILA il 26 giugno 2022.

La manifestazione solidale è aperta a tutti ed avrà una particolare attenzione anche per le persone diabetiche e celiache.



PERCORSI:

La gara prevede 2 percorsi:

- Gara Competitiva

itinerario di 22 Km e con uno sviluppo positivo di 1200 mt (Durante l'itinerario ci saranno 2 punti ristoro e 2 punti idrici).

- Gara Competitiva a coppie (Staffetta) :

Sullo stesso percorso, verrà altresì data la possibilità di poter svolgere la gara a staffetta in coppia, così suddivisa: il primo tratto da 9 Km e 550 mt di dislivello positivo, il secondo da 13 Km e 650 mt di dislivello positivo.

- Passeggiata NON competitiva.

Si tratta di una vera e propria passeggiata tra boschi e laghi, di circa 7 km e 450 metri di dislivello positivo. La passeggiata si potrà fare anche in compagnia dei nostri amici a 4 zampe.



RISTORI:

Durante la gara, verranno allestiti dei punti ristoro, dove i diabetici troveranno i prodotti con le tabelle nutrizionali e conteggio dei CHO carboidrati (molto importante per chi è affetto da diabete di tipo 1).

Vista la collaborazione con l'Associazione Celiaci, ci saranno anche prodotti senza glutine.

Per chi eventualmente avesse esigenza di fare un controllo della glicemia, verranno inoltre messi a disposizione dei kit per diabetici.

A tutti gli iscritti sarà garantito il pranzo alla fine della competizione, anche senza glutine per i celiaci ed un ricco pacco gara.



SICUREZZA:

Per la Manifestazione, verrà attivato il classico dispositivo previsto per ogni competizione, ma con delle attenzioni in più per i diabetici, in maniera tale da poter affrontare la gara in piena sicurezza e serenità.

Oltre allo staff del 118 e personale Medico, ci sarà personale qualificato e infermieristico in ogni punto ristoro, e saranno attrezzati con glucagone e kit per la misurazione della glicemia. Una persona qualificata con un piccolo team sarà anche in coda durante la gara, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.



PREMIAZIONI:

Ci saranno moltissimi premi ed oltre alla classifica generale ed alle numerose categorie, ci sarà anche quella dei diabetici e dei celiaci. Tantissimi saranno anche i premi ad estrazione forniti dai nostri sponsor e da tutti coloro che hanno creduto in questo progetto donando qualcosa.



Saranno presenti aziende attinenti allo sport ed al benessere che hanno sostenuto il progetto, nonché quelle che si dedicano alla produzione e vendita di prodotti alimentari, sportivi e gadget per persone affette da diabete.

CONCLUSIONE:

Lo scopo della realizzazione di questo progetto è quello di promuovere l'importanza dello sport anche per le persone affette da diabete (sia di tipo 1 che di tipo 2).

Questo progetto avrà valenza solidale/benefica perché il ricavato sarà devoluto all'Associazione Tutti Uniti Per Ylenia per la realizzazione di una casa di accoglienza per famiglie e disabilità, chiamata Notre Maison.

Un evento mirato anche alla sensibilizzazione per i più giovani sul diabete e la celiachia. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutta l'E'cole Hotelière de la Vallée D'Aoste ed in particolare la Presidente Jeannette Bondaz, gli allievi della 3B e 4B ed i loro docenti Prof. Gianluca Masullo e Odessa Cairo che si sono spesi sin da subito per la realizzazione di una barretta energetica, anche senza glutine, creata appositamente per tutti i concorrenti dello Sugar Trail Pila.

La preparazione delle 650 barrette sono stato il punto di arrivo di un percorso iniziato dal mese di marzo. C’è stato uno studio e una ricerca preventiva da parte delle classi volto a analizzare gli ingredienti che dovevano avere due caratteristiche principali: essere per lo più valdostani e rispondere alle esigenze alimentari specifiche per questa particolare competizione. Al termine della ricerca si è arrivati ad una ricetta che è stata approvata dal comitato organizzativo del Sugar trail.

Il Presidente dell’école hotelière Jeannette Bondaz “Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo come scuola alberghiera per sensibilizzare gli alunni sul tema del diabete e della celiachia. E’ nostro dovere formare dei professionisti che siano in grado di rispondere a delle esigenze che sono legate alla salute e al benessere. I nostri alunni devono conoscere queste tematiche e questa è stata una bella occasione per introdurre l’argomento nelle classi. Non vogliamo fermarci, questo deve essere l’inizio di un percorso perché quando si parla di montagna, salute/benessere e cibo l’école hotelière deve esserci”.

Un ringraziamento anche al Corpo Forestale della Valle D'Aosta ed alla Guardia di Finanza ed il personale del Soccorso Alpino di EntrèvesPer iscriversi a SUGAR TRAIL 2022: www.wedosport.net oppure in modalità cartacea presso TechnoSport (Charvensod) o il Bar Vertigo (Saint Christophe) – Termine ultimo per iscrizioni sul portale il 23/06/2022. Dopo tale data contattare i numeri qui di seguito forniti.