Sci alpino: l gruppo femminile polivalenti a Les Deux Alps dal 20-26 giugno

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto le piste transalpine di Les Deux Alpes come sede per il secondo allenamento sciistico del gruppo femminile di Coppa del mondo polivalenti, alle quali si aggiungeranno Marta Bassino e Federica Brignone, alla loro prima uscita stagionale sugli sci. Le azzurre saranno impegnate per una settimana, da domenica 19 a domenica 26 giugno.

Saranno presenti – oltre alle già citate Bassino e Brignone – Laura Pirovano, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nicol Delago, Nadia Delago ed Elena Curtoni. A coordinare le operazioni insieme al dt Rulfi, ci saranno il responsabile del gruppo polivalenti Giovanni Feltrin, Daniel Dorigo, Luca Scarian, Paolo Stefanini, Davide Brignone e Daniele Simoncelli.