Ciclismo: Berta oro, Giangrasso e G. Borre argento ai tricolore Xcc di Courmayeur

La rassegna ai piedi del Monte Bianco, organizzata dal Vc Courmayeur MB, segna anche l’esordio della consegna ‘della maglia’ della disciplina; i primi a firmare l’albo d’oro sono Daniele Braidot e, appunto, Martina Berta negli Open; Valentina Corvi e Matteo Betteo negli Juniores; Giulia Rinaldoni e Mattia Stenico negli Allievi e Nicole Azzetti e Emanuele Savio negli Esordienti.Ultima categoria sul tracciato di Dolonne è l’Open che, al femminile, è subito caratterizzata dal terzetto del Centro sportivo Esercito.

Al quarto dei sei giri, Martina Berta (Cse) fa il vuoto e va a vincere a mani alzate davanti al proprio pubblico con il corno di 22’18”). Alle spalle della valdostana Chiara Teocchi (Cse; 22’28”) e Giorgia Machet (Trinx Factory Team; 22’30”). Al 6° e 7° posto Giulia Challancin (Scott – Libarna Racing; 24’40”) e Camilla Martinet (Cicli Lucchini).

Al maschile, dopo una caduta alla partenza, che di fatto spacca il gruppo, si assiste alla doppietta del Cs Carabinieri, grazie a Daniele Braidot (22’02”) a precedere in volata Filippo Fontana (22’03”) e, terzo, Juri Zanotti (Bmc Mtb; 22’14”). Buone le prestazioni, 8° e 13°, di Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 23’09”) e Yannick Parisi (Ktm-Trotek-Elettrosystem; 23’49”); 20° Alberto Cosentino (Canavese Mtb; 21’19”).

Negli Juniores Donne, successo di Valentina Corvi (Trinx; 23’22”), davanti a Jana Pallweber (Sunshine; 23’40”) e Beatrice Fontana (Rudy Project; 23’41”). Al maschile, splendida prestazione di Garbiel Borre (Cicli Lucchini; 20’01”) che cede soltanto al ritmo del piemontese Marco Betteo (Scott Libarna Racing; 19’49”), con bronzo a Fabio Bassignana (Trinx; 20’05”). Bene, 7° e 12°, anche Stefano Gerbaz (21’04”) e Alessio Cino (21’27”) del Cicli Lucchini.

Negli Allievi Donne, vittoria di Giulia Rinaldoni (11’49”), con Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 13’06”) che conclude in 8° posizione; 20° Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta). al maschile, maglia tricolore a Mattia Stenico (Oltrefersina; 10’02”). In 11° posizione Tierry Philippot (Gs Lupi; 10’41”); 19° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 11’00”). Negli Esordienti Donne, il successo si decide in volata, con Nicole Azzetti (Litegosa; 12’34”) che ha la meglio, di un secondo, di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 12’35), con bronzo a Emma Grimaldelli (Team Serio; 12’37”); al 25° posto Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 15’46”). Nei maschietti, gradino alto del podio a Emanuele Savio (Bussolino; 10’46”); 19° e 20° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 11’59”) e Paolo Costa (Gs Lupi; 12’00”).

Domenica il programma della Coppa Italia giovanile vede, alle 9 e alle 10, Esordienti 1 e 2 maschile; dalle 11, Allievi Donne 1 e 2 e Esordienti Donne 1 e 2; alle 12, G6, maschile e femminile; alle 13.30, Allievi primo anno e, alle 15, Allievi secondo anno.