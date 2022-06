Volley: Olimpia Aosta under 17 chiude con una vittoria

Il Volley Olimpia Aosta targato under 17 chiude alla grande il suo torneo di categoria, sbancando il parquet di Ciriè.

La vittoria per 3 set a 0 contro il Pivielle vale il primato nel proprio raggruppamento di classificazione e fa chiudere i valdostani al quinto posto generale nel campionato piemontese provinciale.

In terra torinese partita semplice per il Volley Olimpia Aosta che,. reduce dalla bella figura ai nazionali di Monza, non lascia scampo agli avversari. Nel primo set il punteggio vede la compagine di coach Limonet vincere per 13-25, stesso discorso nel secondo set portato a casa per 8-25. Nel terzo set il decisivo 10-25.