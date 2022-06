Sci: Al via la terza stagione del Progetto Children/Under 23

"Vogliamo concretizzare delle iniziative già avviate nelle stagioni precedenti e investire ancora di più nel settore tecnico. È fondamentale ci siano allenatori di qualità, dei veri professionisti del settore… …vogliamo crescere nella preparazione estiva e autunnale con programmi mirati… …vogliamo investire nei Children, categoria fondamentale per il futuro e dedicheremo risorse agli Under 23, ragazzi ancora giovani, ma che per ragioni diverse non si sono ancora espressi ai livelli più alti…”.

Sono le parole del presidente del Comitato Fisi-Asiva, Marco Mosso, pronunciate poco più di due anni or sono, nella conferenza stampa di presentazione del Progetto Children e Under 23; l’iniziativa entra nel terzo anno di vita, completamente sostenuta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e realizzata dal Comitato valdostano in collaborazione con gli Sci club.

Il Progetto Children/Under 23, iniziativa unica nel suo genere nell’ambito dei Comitati della Fisi, rivolta agli atleti dello Sci alpino, Fondo, Biathlon, Snowboard e Scialpinismo, prevede attività legate alla preparazione fisica e all’allenamento, oltre a raduni sulla neve, organizzati dal Comitato Asiva in collaborazione con gli allenatori e gli Sci club valdostani.

Nei Children lo scopo è individuare le migliori metodologie didattiche nell’allenamento, accrescere le capacità tecniche individuali degli atleti e, per quanto possibile, uniformare i metodi di preparazione tra le società della nostra regione.

Il Progetto Under 23 sostiene gli atleti che, non più ‘eleggibili’ nelle squadre Asiva per limiti di età, per svariate ragioni e pur in possesso di buone qualità tecniche, non sono ancora riusciti a ottenere i risultati sperati. Nelle due precedenti stagioni, il Progetto Children/U23 ha interessato complessivamente 283 Allievi e Ragazzi (127 nel 2020; 156 nel 2021) e 24 U23 (16; 8), tesserati rispettivamente per 42 e 43 sodalizi valdostani. Il Progetto della stagione 2022 prenderà il via, per tutte le discipline, entro la fine del mese di giugno.

“Le prime due edizione del Progetto Children e Under 23 – commenta il presidente Marco Mosso - hanno pienamente confermato la straordinaria validità dell'iniziativa; le esperienze che abbiamo maturato saranno fondamentali per rendere ancora più ricca e interessante la terza edizione del 2022.

Il Comitato valdostano Fisi-Asiva crede fortemente in questo grande progetto sportivo, che ha trovato il pieno sostegno della Regione Valle d'Aosta; dobbiamo investire sui nostri giovani atleti perché diventino i campioni di domani. Il nostro Comitato ha delle straordinarie potenzialità e opportunità, che dobbiamo sfruttare in modo convinto”.