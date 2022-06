Atletica: Le valdostane Valentina Capone e Christine Dal Mut ai campionati italiani under 18

Due valdostane presenti ai Campionati Italiani under 18 in svolgimento a Milano, da venerdì 17 a domenica 19 giugno all'’Arena Civica Gianni Brera.

Sono due 2005, dei due principali club del capoluogo, Calvesi e Cogne, che difenderanno i colori della VDA e vivranno questa preziosa esperienza. La prima a calcare l’impianto meneghino è già venerdì, a fine mattina, la velocista della Calvesi Valentina Capone, che a inizio maggio ha pareggiato il proprio personale già corso nel 2021, con il tempo di 12”25, una prestazione che tra le 34 iscritte la inserisce al dodicesimo posto del ranking. Si tratta di una posizione che, sulla carta, garantisce ambizioni concrete di entrare se non nella finale A, certamente nella “finalina” che assegnerà le posizioni dal 9° al 16° posto, ma raggiungere l’obiettivo non è certamente scontato stante l’agguerrita concorrenza. Dopo le batterie, le finali sono in programma nella stessa prima giornata, alle ore 18:20.

Ha certamente meno pressioni e vivrà la sua esperienza con il solo obiettivo di migliorarsi e vivere al meglio l’esperienza, la lanciatrice della Cogne Christine Dal Mut (foto sopra). Anche lei classe 2005, sarà impegnata nel primo pomeriggio, sempre di venerdì 17 giugno, sarà impegnata nel concorso del lancio del martello. La portacolori delle canotte verdi ha all’attivo in questa stagione la misura di 37m14, 28esima posizione tra le atlete in gara.