Dopo la partecipazione alle fasi nazionali under 17 a Monza, il Volley Olimpia Aosta torna in campo questa sera (ore 20.45) per disputare un match di campionato.

I giovani ragazzi di coach Limonet sfideranno, in quel di Ciriè, la compagine del Pivielle, per tornare al successo.

I giovani valdostani vogliono concludere al meglio la propria stagione che li ha visti partecipare al torneo più alto di categoria a livello nazionale.