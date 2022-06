Juventus Academy World Cup: Mille baby giocatori protagonisti sui campi della VDA

Da oggi, mercoledì 15 giugno e sino a 18 giugno la Valle d’Aosta, per la prima volta, ospiterà la nuova edizione della Juventus Academy World Cup che si svolgerà tra Torino e la Valle d’Aosta. E la notizia più bella è che si torna fisicamente in campo, dall’ultima edizione del 2019.

La festa è iniziata ieri, mercoledì 15 giugno, con la grande cerimonia inaugurale all'Allianz Stadium di Torino.

Quella 2022 sarà la terza edizione della World Cup e sarà diversa dalle altre per location, servizi e programmi. Un appuntamento prestigioso per la sua importanza e internazionalità.

Per la prima volta la Valle d’Aosta viene coinvolta nell’evento con i campi di Aosta, Gressan, Charvensod, Saint-Pierre, Aymavilles, Villeneuve, Roisan, Morgex e Courmayeur.

Ad essere coinvolte saranno le 29 academies per un totale di oltre 1000 giocatrici e giocatori, 150 allenatori e 1800 genitori circa al seguito. A scendere in campo saranno i ragazzi nati dal 2007 al 2012 e ragazze nate nel 2007 e nel 2008. I baby giocatori delle academies provengono da 22 Paesi differenti (di cui almeno una per ogni Continente): Tunisia, Egitto, Nigeria, U.A.E., Oman, Arabia Saudita, Cipro, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, Malta, Colombia, Guatemala, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti.

“Juventus Academy Cup 2022, oltre a rappresentare un evento sportivo di promozione del calcio giovanile costituisce un importante volano turistico per le sue ricadute in termini di presenze, peraltro in un periodo di “bassa stagione”, e racconta la vocazione della nostra regione per i grandi eventi sportivi rivolti a tutte le fasce di età – analizza l’Assessore Jean Pierre Guichardaz -. Oltre ad avere ricadute dirette in termini di presenze turistiche, queste manifestazioni costituiscono anche un’importante occasione per promuovere la Vallée a livello mondiale, trattandosi di delegazioni provenienti da 22 Paesi di tutti i cinque continenti.

L’arricchimento della proposta di eventi sportivi di alto livello consolida le basi sulle quali costruire il percorso di candidatura a regione europea dello sport 2023”