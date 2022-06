Nathalie Vuillermin in sella a Stefany ha ottenuto il 1° posto ex aequo, sia sabato che domenica, in L70, risultato condiviso con la compagna di scuderia Alys Linty, domenica in L70, in sella a Sir Davier. Bene anche Sofia Caffaro Rore in sella a Caporal de L’Abbaye 1° ex aequo in LB80 nella giornata di domenica.

Ottimo poi il debutto in dressage per Andrea Saias che sabato in sella a Vagant con il 64,50% ha vinto la E 80.