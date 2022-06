Biathlon: La valdostana Samuela Comola pronta a migliorarsi in azzurro (Video Intervista)

Nella passata stagione si è comportata molto bene, riuscendo a guadagnarsi il posto in Coppa del Mondo fin dall'inizio, pur partendo della squadra B, mantenendolo poi per tutta la stagione e venendo anche convocata per le Olimpiadi, nel corso delle quali ha fatto appassionare e sognare i tifosi con una grande frazione in staffetta.

Al raduno di Viareggio, che ha aperto la preparazione verso la stagione 2022/23, la valdostana Samuela Comola è arrivata con l'obiettivo di vivere un altro anno da protagonista, riconfermarsi, essere ancora una presenza fissa in Coppa del Mondo e al tempo stesso migliorare per raggiungere altri obiettivi.

Proprio di questo, oltre che dell'operazione all'occhio avuta in primavera per risolvere un problema di vista, la valdostana del CS Esercito ha parlato al microfono di Fondo Italia.

Nell'intervista, realizzata da Giorgio Capodaglio, l'azzurra ha anche ammesso di essere curiosa di lavorare con un allenatore straniero e al tempo stesso si è detta felice del nuovo gruppo femminile.