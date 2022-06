K+ Antey-Chamois, le novità della competizione di domenica 26 giugno

La formula della gara K+ Antey-Chamois, in programma domenica 26 giugno, si fa in tre. Alla prova individuale e a quella a squadre, si aggiunge una sprint, aperta alle formazioni composte sempre da tre atleti. Si tratta di una gara più corta che si concluderà dopo tre salite, una per ogni componente. Una versione “short” meno impegnativa che apre le porte anche ai meno allenati che non vogliono comunque rinunciare alla seconda edizione di un evento particolare.

Il K+ Antey-Chamois infatti abbina la salita a piedi, lungo i ripidi sentieri che collegano Antey-Saint-André e Chamois, e la discesa in funivia. Un circuito che va ripetuto per otto ore (formula tradizionale) e che premia gli atleti che avranno coperto più dislivello. Gli individualisti potranno riposare solo durante la discesa in funivia, le squadre invece potranno beneficiare di un doppio turno di pausa, prima di ricevere il cambio e ripartire verso la suggestiva località turistica.

Il lancio, percorso solo la prima volta, è lungo circa 3 chilometri, la salita invece misura 3.5 chilometri e presenta un dislivello positivo di 775 metri. Il K+ Antey-Chamois è valido anche per l’assegnazione del Trofeo Loris Azzaro, che sarà consegnato alla prima squadra della categoria Associazione Italiana Arbitri e Polizia di Stato.

Le iscrizioni sono aperte su Wedosport e chiuderanno il 23 giugno. È stata attivata una promozione per tutti i concorrenti iscritti al Vertical di Saint-Marcel. Chi gareggerà il 18 giugno potrà beneficiare di uno sconto di 10 euro sull’iscrizione al K+ individuale e di 20 euro per il K+ a squadre. Stesse agevolazioni anche per gli iscritti alla prima edizione dell’Ultra Trail Cervino Matterhorn (55 chilometri) e della Cervino Matterhorn Ultra Race (30 chilometri - 168 chilometri) in programma a metà luglio tra Breuil-Cervinia e Zermatt.