Scherma: convocazione in Nazionale per Federica Isola

Arriva la convocazione in Nazionale per Federica Isola, che ha ora la certezza di partecipare al primo dei due grandi appuntamenti che chiuderanno la stagione schermistica. Dal 17 al 22 giugno, Antalya, in Turchia, ospiterà infatti i Campionati Europei Assoluti, e l’atleta vercellese dell’Aeronautica Militare farà parte del quartetto della spada femminile selezionato dal ct torinese Dario Chiadò.

Federica Isola sarà impegnata il 18 giugno nella prova individuale, mentre il 21 tornerà in pedana per la gara a squadre con le connazionali Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. La convocazione arriva al culmine di una stagione coronata dal secondo titolo di campionessa italiana categoria assoluti ma che ha visto tante altre soddisfazioni per l’atleta cresciuta nella Pro Vercelli. Isola infatti aveva conquistato il suo secondo podio individuale in Coppa del Mondo assoluta con il terzo posto di Tallinn, per poi campionessa italiana Under 23 a Cagliari nel mese di novembre.

A squadre sono invece arrivati due terzi posti in Coppa del Mondo, nelle prove di Tallinn e Barcellona.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – Antalya (Turchia), 17-22 giugno 2022

18 giugno

Spada femminile individuale (inizio ore 9)

21 giugno

Spada femminile a squadre (inizio ore 9)