Ciclismo: Valdostani in evidenza al "Progetto Pista"

Al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), contrassegnato dalle buone prestazioni dei giovani atleti valdostani che hanno aderito al ‘Progetto Pista’, voluto e organizzato dal Comitato Valle d’Aosta della Fci.

Prova Omniun, ieri (Scratch più gara a punti), con in bella evidenza, negli Allievi Donne, Chantal Cuaz (Cicli Fiorin), che conclude al quinto posto la corsa a punti (vinta da Anita Baima, Cicli Fiorin) ed è seconda, alle spalle della Baima, nell’Inseguimento individuale. Sempre negli Allievi, 5° posto di Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion) nella corsa a punti, vinta dal compagno di sodalizio Ludovico Mellano; bene anche Andrea Brunier (Orange Bike Team), che non centra un piazzamento nei migliori sei della generale, ma che offre buone prestazioni in centro gruppo in entrambi i format di gara.

Nei G6, in classifica generale (Scratch più corsa a punti), piazza d’onore di Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), alle spalle di Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life). Quarta assoluta, prima della competizione femminile, Melanie Bosonin (Tessiore).

Nei G5, concludono al 3° e 4° posto nella generale Aimé Cuaz e Claudio Fianco (Orange Bike Team), alle spalle di Edoardo Ducco e Nicolò Casalicchio, entrambi della Rostese.