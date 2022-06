Area Danza Aosta, tante le soddisfazioni per questa stagione

Grande soddisfazione in casa Area Danza Aosta per Marinella Gloriati, selezionato con cinque coreografi italiani, per la vetrina coreografica "5 Mouvement" svoltasi a Milano

"Abbiamo presentato la premiere della coreografia “Pentagramma” con la partecipazione di nove allieve di livello avanzato", dichiara la Gloriati.

L'Area Danza Aosta sarà premiata con l'assegnazione per questo anno accademico/sportivo di 11 Borse di Studio consegnate dalle varie giurie alle nostre allieve per la partecipazione ad concorsi ed eventi sia nazionali che all’estero

L'Area Danza Aosta, ai vari concorsi nazionali ed internazionali, quest'anno ha conquistato 3 primi remi, 7 secondi posti, 3 terzi posti, il premio assoluto per la danza contemporanea, il premio assoluto della giuria e il premio al talento.