Equitazione: Doppio argento alla Valle d’Aosta

Tra gli altri binomi impegnati nelle gare di Pisa, chiusura amara per Giulia Mantovani, (Asd Cavallo e Natura) nella CEI2* 120 km, che nelle fasi finali della gara è stata fermata al controllo veterinario a causa dello stato metabolico del cavallo Tenedi Contu. Eliminazione anche per Martina Pisano (Equi.libres) con Monello Alfabia nella CEI** 120 km Junior , che dopo un arrivo al galoppo per il 2° e 3° posto è stata eliminata al cancello veterinario per zoppia. Eliminazione infine per zoppia anche per l’altro binomio valdostano presente in gara, Alessia Lustrissy in sella a Edimburgo (Asd Torgnon Endurance).