Trail: Jessica Pardin concede il bis al Vertical Finestra di Cignana ­ ­

­Jessica Pardin e Gabriele Gazzetto hanno vinto la seconda edizione del Vertical Finestra di Cignana, seconda prova del circuito regionale Défi Vertical che si è disputata ieri - sabato 4 giugno - sui sentieri della Valtournenche.

Pardin ha bissato il successo dello scorso anno, coprendo la distanza in 51’19”. Ha preceduto Giulia Collavo, seconda in 1 ora 02’06” e Giuseppina Marconato, all’arrivo in 1 ora 04’34”. Quarta e quinta posizione per Emilie Collomb e Giada Macrì.

La gara maschile è stata vinta da Gabriele Gazzetto che ha fatto registrare il miglior tempo di giornata (47’44”). Secondo, a 46”, Henri Grosjacques, con terzo gradino del podio per Giuseppe Vidoni staccato di 1’11”.

Quarto posto per l’israeliano Nitsan Yasur e quinto per Manuel Bosini.

La terza prova del Défi Vertical è in programma il 18 giugno: ritorna il Vertical di Saint-Marcel abbinato alla festa Prosciuttiamo. La gara ha uno sviluppo di 7 chilometri, 1.268 i metri di dislivello positivo. ­