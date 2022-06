Trail: Entra nel vivo il circuito Défi

­Dopo una prima parte di stagione dedicata quasi solo ai trail, si entra nel vivo del Défi Vertical, aperto ancora una volta con la gara di Fénis che ha fatto registrare il tutto esaurito. A distanza di oltre un mese dall’opening, il circuito che racchiude prove di sola salita riparte da Valtournenche. Sabato 4 giugno è in programma il Vertical Finestra di Cignana, lo scorso anno vinto dall’atleta di casa Nadir Maguet e dalla francese Jessica Pardin.

La seconda edizione si svolgerà su un percorso di 5.5 chilometri, con un dislivello positivo di 1.100 metri.

Partenza dal campo sportivo di Maen, passaggio dal vecchio borgo e salita verso la centrale idroelettrica di Promoron. Si continua a salire sull’Alta Via 1 verso la diga, poi tratto pianeggiante che costeggia il lago e ultimo strappo verso l’Alpe Cignana, dove sarà posto il traguardo. Ritiro pettorali dalle 12.30, partenza alle 15.30. Possibilità di iscriversi in loco fino alle 14.30. Alle 16 è previsto anche un mini vertical non competitivo per i bambini. ­