Scherma: Vismara e Isola trionfano nella Spada ai Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur

La giornata di ieri, giovedì 2 giugno, è stata quella dedicata alla Spada individuale maschile e femminile ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, in svolgimento a Courmayeur.

In campo maschile la vittoria è andata a Federico Vismara (Fiamme Azzurre), già argento nel 2016, che in finale ha avuto la meglio per 15-9 su Marco Fichera (Fiamme Oro).

Nel settore femminile è vittoria in finale per Federica Isola, portacolori dell'Aereonautica Militare. La nuova campionessa italiana ha ottenuto il tricolore superando nell'ultimo atto su Alberta Santuccio con il risultato finale di 15-12.

Nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, in pedana ancora la Spada con la disputate delle gare a squadre.