Scherma: Campionati Italiani Assoluti, le prime medaglie nel fioretto a Courmayeur

Arrivano i primi verdetti dopo la giornata inaugurale dei Campionati Italiani Assoluti a Courmayeur.

Prima giornata di fioretto. Nella splendida cornice della Valle d'Aosta sono arrivati i verdetti per quanto riguarda la categoria del fioretto. Rosatelli perde la finale contro lo spagnolo Llavador, ma come primo degli italiani si aggiudica lo scudetto di specialità individuale. In campo femminile la Mancini supera la quotata Errigo in finale.

Il programma. Nella seconda giornata in pedana ancora i titoli per il fioretto, mentre domani e il 3 giugno ci sarà la spada. Il 4 e 5 giugno i Campionati Italiani Assoluti 2022 saranno chiusi dalla sciabola.