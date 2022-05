Volley: Olimpia Aosta, al via l'avventura della fase nazionale per la compagine under 17

Il Volley Olimpia Aosta under 17

Conto alla rovescia per la partecipazione alle fasi nazionali di categoria della compagine under 17 del Volley Olimpia Aosta.

I giovani ragazzi di coach Limonet saranno impegnati da mercoledì 1 giugno a domenica 5 giugno in quel di Monza, per la fase finale di categoria. Un evento storico per la Valle d'Aosta, ce sarà rappresentata da questi ragazzi che continuano a sorprendere e che vogliono coronare al meglio una stagione importante.

Sabato scorso è arrivata la vittoria per 3 set a 0 contro l'Artivolley, che conferma le parti alte della classifica nel campionato di categoria.