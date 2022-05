GIRO-E 2022, CHE SUCCESSO!

Si è chiusa con il clamore riservato agli eventi importanti e con il velo di malinconia che scende quando finiscono le cose belle. L’edizione 2022 del Giro-E, la numero quattro, si è confermata come la più spettacolare e di successo nella sua giovane storia. Nelle 18 tappe hanno pedalato 1.500 ciclisti, tra manager, personaggi noti, influencer, giornalisti invitati e clienti degli sponsor dei vari team, capitani e tanti ex campioni dello sport.

Giganti del ciclismo come Gianni Bugno, Oscar Freire, Igor Astarloa, Damiano Cunego, Andrea Tafi e Mario Cipollini, per citarne solo alcuni, campioni che hanno scritto la storia del ciclismo e, al Giro-E, hanno pedalato accanto a ciclisti assolutamente normale, benché privilegiati nel vivere questa esperienza. Ma anche campioni di altri sport, come Carlos Checa, Valentina Vezzali, Marco Albarello, Antonio Rossi, Isolde Kostner, Deborah Compagnoni, Massimiliano Rosolino, Giuseppe Gibilisco, Andrea Lo Cicero e Giorgio Di Centa. Al via pure il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, l’amministratore delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Luca’ e il Direttore Italia del Gruppo Enel Nicola Lanzetta, l’Amministratore delegato di ENIT Roberta Garibaldi, l’attore Paolo Kessisoglu, il musicista Paolo Belli, tra gli altri.



Il Giro-E, che ha come title sponsor Enel X, è un evento riservato ai team e sono stati 13 quelli che hanno disputato tutte le tappe. Ma il 2022 è stato l’anno degli Special Team, squadre che hanno partecipato solo ad alcune tappe. A volte si è trattato di un secondo team iscritto da squadre stabilmente impegnate nell’evento: come Enel X, che ha iscritto un secondo team nella tappa 5, Toyota, che ha fatto lo stesso nella frazione numero 14, o Trenitalia, che nella tappa 8 ha aggiunto un team per la sua società Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). Diverso il caso di Carglass, Special Team che di tappe ne ha disputate ben quattro (9-10-11-13). Senza contare i vari special team di RCS Sport, organizzatore dell’evento, nei quali hanno pedalato ospiti e rappresentanti delle amministrazioni delle città di partenza.



I numeri recitano così: 18 tappe, 1.026 chilometri percorsi in totale, 24.780 metri di dislivello positivo saliti. Ma non riescono a dire – non possono, non lo fanno mai – tutte le emozioni, le sensazioni, le sorprese di questo Giro nel Giro che si svolge sulle stesse strade e negli stessi giorni della Corsa Rosa. Non raccontano le grandi salite, gli arrivi in alta montagna, il caldo della pianura padana, le pedalate con il mare accanto, l’estenuante mangiabevi della collina, la paura di terminare la batteria e la fatica che ne segue quanto questo accade, la pioggia, il freddo delle cime, la difficoltà delle discese, la birra con i compagni dei pedalata all’hospitality dopo il traguardo aspettando l’arrivo dei professionisti, i paesaggi stupendi che solo la bicicletta sa regalare; ma soprattutto, non riescono a trasferire l’entusiasmo che si prova a pedalare accanto ai nomi citati prima, che davvero è un sogno che diventa realtà, per non dire del piacere di “vincere” una salita con pendenze al 15 per cento e più che mai nella vita, senza una bici con il motore elettrico, avresti potuto nemmeno pensare di salire.



Grande successo anche per l’EXPO-E, la fiera itinerante che ha raccontato i nuovi orizzonti della mobilità sostenibile creando un contatto tra le aziende e il pubblico, che ha assistito a talk di approfondimento e testato i prodotti che rendono le due ruote, a trazione elettrica ma non solo, uno dei pilastri della mobilità di domani. Le quattro tappe della prima edizione sono state: Catania, Napoli, Torino e Verona.

Tra gli stand presenti nelle varie tappe, quelli di Enel X, Trenitalia, Regione Calabria, Helbiz, Iveco Bus, Bianchi, Lexus_Nx, Biciscuola. Tanti sono stati i talk, che hanno approfondito le tematiche relative alla mobilità, ma non solo. Tra i protagonisti, Marco Franza, Global Head of Iveco BUS Customer Service; Andrea Scognamiglio, Head of e-Home di Enel X; Sergio Gambacorta, Head of Smart City e Dipartimento Innovability di Enel X; Marco Della Monica, direttore Regionale Piemonte di Trenitalia; Piergiorgio Re, presidente dell’Automobile Club Torino; Antonio Coppola, presidente dell'Automobile Club Napoli; il giornalista Beppe Conti; Bruno Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politica economica; Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia; Tiziano Dotti, Italy Public Sales Manager di Iveco.



LE DICHIARAZIONI

Paolo Bellino, Amministratore delegato e Direttore generale RCS Sport: “Territorio, turismo, eccellenze e made in Italy. Il Giro-E è l’ambasciatore dell’Italia che viaggia slow ma che guarda al futuro. È una finestra sulla bellezza del nostro Paese e sul futuro della mobilità. Un evento che possiamo realizzare grazie alla collaborazione dei tanti partner e delle istituzioni che ci sostengono perché riconoscono nei valori del Giro uno strumento eccezionale di promozione a livello internazionale. Con l’introduzione di Expo-E, il Giro-E si completa e diventa la migliore occasione per le aziende di presentare i loro prodotti dedicati alla mobilità sostenibile a un pubblico fortemente motivato, e per i consumatori l’opportunità di poterli testare”



Roberto Salvador, Direttore Giro-E: “Il successo dell’edizione post Covid dimostra che il Giro-E è un evento maturo. Quest’anno abbiamo avuto un boom di partecipanti, lunghe liste d'attesa, ospiti di primissimo livello, un numero record di team e un’attenzione mai vista da parte di sponsor e partner. È un evento che piace a chi partecipa, ma piace molto anche alle città che lo ospitano, perché è un ottimo modo per coinvolgere la popolazione sui temi della mobilità sostenibile e del rispetto dell'ambiente. Con l’introduzione di EXPO-E, che ha debuttato in quattro importanti città, il Giro-E si conferma come l’evento più importante del mondo dell’e-bike e uno degli eventi strategici della mobilità a impatto zero, non solo a due ruote”.



LE MAGLIE

Maglia Viola by Enel X Classifica Generale – Sara Assicurazioni

Maglia Arancio by Enit Agenzia Nazionale del Turismo Prova cronometrata – RCS Sport

Maglia Verde-Ride Green by Trenitalia Regolarità a squadre – Toyota

Maglia Bianca by Intimissimi Uomo Classifica Giovani – Fly Cycling Team - CDI

Maglia Pistacchio by Ente del Turismo Sloveno Classifica Regolarità mista – CNH New Holland - Raspini

Maglia Rossa by ACI (Automobile Club Italia) Classifica Master – Sara Assicurazioni



I PARTNER

Enel X Title sponsor, Maglia Viola e Partner Giro d’Italia; ENIT Maglia Arancio; Trenitalia Maglia Verde-Ride Green; Intimissimi Uomo Maglia Bianca; ACI Maglia Rossa; Ente Turismo Sloveno Maglia Pistacchio; Toyota Official Mobility Partner; Tissot Official Time Keeper; Yamaha Official Scooter; NamedSport Official Nutrition Sponsor; Lauretana Official Water; Bianchi Official E-Bike; Castelli Official Jersey; Shimano Official Technical Partner; Astoria Official Wine; Lollo Official Coffee; Iveco BUS Official Bus; San Gabriel Official Beer.